BMW X5 M Competition by Hamann, ancora più estrema

La BMW X5 M Competition è un SUV di segmento E in grado di vantare prestazioni degne di una supercar di razza. Il suo poderoso propulsore V8 sovralimentato è in grado di sprigionare la bellezza di 625 CV e 750 Nm di coppia massima, roba da far impallidire quasi tutti i SUV del medesimo segmento, ma al contrario, la sua estetica risulta per alcuni fin troppo sobria e simile agli allestimenti “MSport” con cui possono essere equipaggiate le altre versioni dell’X5, diesel comprese. Per questo motivo, il celebre preparatore tedesco Hamman ha sviluppato un inedito kit estetico-aerodinamico in grado di regalare ancora più carattere e aggressività a questo “bestione” teutonico.

BMW X5 M Competition by Hamann: kit estetico estremo

Tra le modifiche portate in dote dal tuner di Laupheim alla X5 spicca il nuovo set di cerchi in lega di colore nero da 23 pollici, avvolti da pneumatici ad alte prestazioni Continental Sport Contact 7 che misurano 315/25. Se si opta per la versione Anniversary Evo, le ruote in lega risultano disponibili in grigio chiaro e scuro. Gli speciali cerchi sono accoppiati ad inedito assetto sportivo che conta molle più rigide in grado di rendere il SUV ancora più reattivo nelle curve veloci.

Farcita di carbonio

Non mancano numerosi dettagli in fibra di carbonio, come gli specchietti laterali, minigonne, il grande estrattore posteriore che ospita l’impianto di scarico a quattro vie e l’alettone posizionato sopra il lunotto posteriore. Completano l’effetto scenico l’inedita mascherina anteriore e lo splitter aerodinamico, mentre il tutto viene esaltato da una vistosa livrea di colore rosso che regala un bel contrasto con i già citati componenti di colore nero.

Abitacolo dal gusto racing

Il medesimo accostamento cromatico tra il rosso e il nero viene ripreso anche all’interno dell’abitacolo che risulta letteralmente farcito da componenti ed inserti in fibra di carbonio. Il prezioso e leggerissimo materiale impreziosisce tutta la console centrale che sfoggia nello stesso tempo anche un grande logo Hamman di colore rosso. Il simbolo del tuner troneggia anche al centro del volante sportive e su altri componenti degli interni.