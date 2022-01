BMW X5 M Competition: la versione Java Green

Pochi SUV offrono prestazioni ai livelli della BMW X5 M Competition e ce ne sono ancora meno che possono eguagliare il look sorprendente di questo particolare esemplare.

Lo stile aggressivo dell’X5 M Competition è una parte fondamentale del suo fascino e il proprietario di questo esemplare ha deciso di voler davvero distinguersi. Per questo ha ordinato il SUV con la carrozzeria in tinta Java Green Individual, un colore offerto esclusivamente attraverso il programma BMW Individual.

Probabilmente l’unica in circolazione

Il proprietario dell’X5 M Competition ne ha condiviso le immagini sui forum Bimmer Post, confermando che è stato ordinato il 5 agosto dello scorso anno e consegnato il 7 gennaio. Al momento, probabilmente, è l’unica X5 M Competition in Java Green Individual in circolazione. E per la cronaca questa tinta è u optional da 5.000 dollari.

In abbinamento a questa vernice sono stati adottato i cerchi 809M con raggi neri e argento, pinze dei freni rosse e interni in pelle Merino Silverstone.

La BMW X5 M Competition è alimentata dal V8 biturbo da 4,4 litri S63 che eroga 617 CV a 6.000 giri/min e 750 Nm di coppia tra 1.800 e 5.860 giri/min. Ciò consente al SUV sportivo bavarese di raggiungere i 100 km/h in soli 3,7 secondi.