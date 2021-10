Bmw Serie 3 E30 by Ace Customs: il restomod con motore V8 Toyota

La seconda generazione della Bmw Serie 3, conosciuta con la sigla di progetto “E30”, è una delle berline a trazione posteriore del suo segmento che ha riscosso maggiore successo nel settore automotive, grazie ad una guida sportiva in grado di offrire tantissime emozioni e divertimento.

Tra i segreti di una delle youngtimer più desiderate del momento c’è certamente l’affidabilità che ha reso la E30 un’ottima base per elaborazioni più o meno spinte in grado di trasformare questa vettura nella Regina dei drift. A proposito di elaborazioni, dall’Australia arriva un progetto restomod a dir poco spettacolare che come protagonista proprio la Serie 3 E30.

Motore V8 e NOS

L’azienda specializzata Ace Customs ha infatti trasformato un esemplare della Serie 3 E30 Coupé in un bolide dalle prestazioni esuberanti: il cuore di questa elaborazione si basa sull’istallazione di un propulsore 1UZ V8 Toyota abbinato ad un sistema di gestione Spitronics. Come se non bastasse, il team australiano ha deciso di installare anche un sistema NOS per regalare al motore otto cilindri una spinta extra.

Restauro estetico e kit aerodinamico

Prima di mettere le mani sulla meccanica del veicolo, l’azienda di tuning ha completamente restaurato la carrozzeria della vettura che purtroppo risultava intaccata dalla ruggine. Purtroppo il tempo aveva danneggiato anche l’impianto elettrico che per questo motivo è stato completamente sostituito.

Il tuner non si è limitato esclusivamente a riportare la vettura al suo antico splendore, ma ha deciso di personalizzarla con un kit estetico-aerodinamico completo, mentre l’impianto frenante è stato potenziato con dischi e pinze più performanti. Anche l’abitacolo è stato migliorato con una plancia realizzata in alluminio per ottimizzare la massa dell’auto. Di seguito riportiamo il video ufficiale di Ace Customs dedicato a questa poderosa Serie 3 E30 con motore V8 Toyota.