La nuova BMW Serie 3, sia nella versione berlina che Touring, presenta un restyling con nuove colorazioni, tra cui Arctic Race Blue Metallic e Fire Red Metallic. Le vetture sono ora disponibili con cerchi in lega da 19 pollici dal design bicolore e razze a Y. Le versioni con pacchetto M Sport offrono cerchi in lega con design a raggi doppi. All’interno, l’abitacolo è arricchito da un nuovo volante sportivo a due razze, che diventa a tre razze con fondo piatto e punto zero nel pacchetto M Sport. I paddle per il cambio manuale sono di serie.

Gli aggiornamenti della nuova BMW Serie 3

L’infotainment si aggiorna con il sistema BMW iDrive di ultima generazione con QuickSelect, basato sul sistema operativo BMW 8.5, che ottimizza i comandi del climatizzatore tramite touch o comandi vocali. L’illuminazione ambientale segnala telefonate in arrivo o porte aperte. Tra le opzioni, ci sono applicazioni in vetro per la leva del cambio, il controller iDrive e il pulsante Start/Stop.

La dotazione di serie della BMW Serie 3 comprende cerchi in lega da 17 pollici (18 pollici per le versioni ibride plug-in), Park Assistant con Park Distance Control (PDC) con sensori anteriori e posteriori, climatizzatore automatico a tre zone e BMW Live Cockpit Plus con display curvo digitale e sistema di navigazione BMW Maps. La versione Touring aggiunge l’apertura automatica del portellone posteriore. Tra gli accessori disponibili ci sono i sedili sportivi, il sistema audio surround Harman Kardon, il preriscaldamento, il tetto in vetro ad azionamento elettrico per la berlina e il tetto panoramico in vetro per il modello Touring.

Gamma motori

La gamma motori comprende quattro benzina e quattro diesel con tecnologia BMW TwinPower Turbo, oltre a versioni ibride plug-in e modelli con trazione integrale xDrive. Le potenze variano da 150 CV a 286 CV, con i modelli M Performance che offrono 374 CV (benzina) e 340 CV (diesel). I motori a sei cilindri in linea e i diesel sono dotati di tecnologia ibrida leggera a 48 V, che aggiunge 11 CV extra.

Le varianti ibride plug-in 330e berlina e 330e Touring, disponibili anche con trazione integrale xDrive, combinano un motore a benzina a quattro cilindri con un motore elettrico integrato nel cambio Steptronic a otto rapporti, generando una potenza di sistema di 292 CV. Con una batteria da 19,5 kWh, l’autonomia in elettrico può superare i 100 km per la 330e berlina. La ricarica a corrente alternata fino a 11 kW richiede 2 ore e 15 minuti per un pieno di energia.

Il restyling della versione M

Anche la BMW M3 berlina e Touring ricevono aggiornamenti. La M3 berlina è disponibile in una versione da 480 CV con trazione posteriore e cambio manuale a sei marce. La M3 Touring è proposta esclusivamente con il motore a sei cilindri in linea più potente e trazione integrale intelligente M xDrive, offrendo una capacità di carico da 500 a 1.510 litri.

Con il motore sei cilindri in linea 3.0 e tecnologia M TwinPower Turbo con due turbocompressori Mono-Scroll, la M3 Competition Sedan con M xDrive e la M3 Competition Touring con M xDrive sviluppano 530 CV, coprendo lo scatto da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi (con la Touring che impiega solo 0,1 secondi in più). La velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h, ma con il pacchetto opzionale M Driver’s, la berlina può raggiungere i 290 km/h e la Touring i 280 km/h.

Esteticamente, le varianti di M3 berlina montano cerchi in lega leggera forgiati M con dimensioni specifiche per ogni asse. Le versioni a trazione posteriore dispongono di cerchi M Orbit Grey da 18 pollici anteriori e 19 pollici posteriori. La M3 Competition con M xDrive ha cerchi in lega leggera forgiati Jetblack con design a doppi raggi da 19 pollici anteriori e 20 pollici posteriori.