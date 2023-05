BMW, Milan Nedeljković: ‘Lo stabilimento di Shenyang è la nostra più grande sede produttiva al mondo’

BMW ha in programma di produrre la prossima generazione di veicoli, basati sulla nuova piattaforma Neue Klasse, anche in Cina. In seguito al lancio sul mercato nel 2025, i nuovi modelli saranno prodotti da BMW Brilliance Automotive (BBA) a partire dal 2026 nello stabilimento di Shenyang (Cina).

L’annuncio è avvenuto in occasione del 20° anniversario della joint-venture da parte di Milan Nedeljković, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG e responsabile della produzione.

“Da piccolo impianto di assemblaggio con un numero limitato di unità, i nostri stabilimenti di Shenyang si sono sviluppati fino a diventare la nostra più grande sede produttiva a livello mondiale. Oggi, a 20 anni dall’inizio della produzione della nostra joint-venture, sono lieto di annunciare la produzione della Neue Klasse in Cina. L’integrazione della Neue Klasse nella nostra produzione in Cina va di pari passo con la costruzione di un gruppo batteria ad alta tensione per la prossima, sesta, generazione di batterie e darà un contributo significativo all’ulteriore elettrificazione della nostra linea e, quindi, al nostro successo come azienda”, ha detto Nedeljković.

A Shenyang saranno costruite anche le batterie di sesta generazione

Oltre alle nuove auto elettriche basate su Neue Klasse, anche le batterie ad alto voltaggio saranno prodotte localmente. Nell’ambito dei festeggiamenti per l’anniversario, si è svolta anche l’inaugurazione virtuale di un nuovo stabilimento di assemblaggio per batterie ad alta tensione.

BBA investirà 10 miliardi di yuan (1,31 milioni di euro) nel nuovo sito, che produrrà celle per la sesta generazione di batterie a partire dal 2026. Questo progetto svolgerà un ruolo molto importante nella produzione dei veicoli elettrici su base Neue Klasse e creerà circa 2000 nuovi posti di lavoro nella regione.