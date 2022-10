Quando si tratta di rendere le BMW più belle e veloci, pochi lo fanno meglio della leggendaria casa di tuning AC Schnitzer. Questa azienda è responsabile della costruzione di alcune delle più belle BMW modificate, dalle M ai modelli elettrici. Sappiamo già cosa succede quando AC Schnitzer mette le mani sui modelli M, ma che dire di questa nuova inedita BMW M440i Gran Coupé by Schnitzer?

La Serie 4 Gran Coupé condivide la sua massiccia griglia e la sua silhouette con il resto della gamma della Serie 4, ma questa versione beneficia di uno stile coupé agile con l’ulteriore vantaggio di quattro porte. AC Schnitzer ha preso come base una M440i xDrive Gran Coupé, dotata di un motore a sei cilindri turbo che produce 382 cavalli e 369 Nm di coppia, insieme a sospensioni M Sport e freni migliorati.

BMW M440i Gran Coupé by Schnitzer: upgrade meccanico

A livello meccanico AC Schnitzer ha installato un’unità di controllo ECU che aumenta la potenza a 414 CV e 443 Nm di coppia e include il controllo dell’avviamento a freddo e i controlli di sovraccarico/surriscaldamento per un funzionamento sicuro. Il tuner offre anche vari sistemi di scarico ad alte prestazioni per la G26 Gran Coupé, la nostra preferita è la versione con terminali in carbonio.

BMW M440i Gran Coupé by Schnitzer: il design

Tutti coloro che conoscono le auto AC Schnitzer degli anni ’80 e ’90 sanno che a questa azienda piace l’approccio diretto allo stile, ma l’azienda ha mantenuto gli elementi stilistici piacevolmente semplici su questa Serie 4 Gran Coupé. La parte anteriore dell’auto è dotata di uno splitter anteriore che si integra perfettamente con il pacchetto aerodinamico M. Le ruote possono fare la differenza e questa BMW Serie 4 è dotata di un set di cerchi AC Schnitzer Type AC4 da 20 pollici con cinque razze, rifiniti in un nero. Il profilo laterale mostra anche alcune sottili alette del deflettore del vento dietro il parafango anteriore e sul retro c’è uno spoiler a labbro più aggressivo, uno spoiler sul tetto e una nuova configurazione del diffusore. L’intera vettura è più bassa di circa 0,8 pollici grazie a una serie di molle di abbassamento che completano il nuovo look aggressivo.

Gli interni

Anche l’interno riceve un trattamento speciale con una pedaliera in lega, un nuovo set di paddle del cambio dietro al volante che presentano il logo AC Schnitzer e uno speciale portachiavi che si inserisce nel portabicchieri. L’aspetto generale è minaccioso senza essere troppo scandaloso e, con le prestazioni aggiuntive, rende questa Serie 4 una berlina aggressiva.

BMW M440i Gran Coupé by Schnitzer: i prezzi

Per quanto riguarda i prezzi, il set di ruote AC4 più conveniente costa € 4.390. Il kit di aggiornamento delle prestazioni costa € 4.308 e lo scarico più costoso ha un prezzo di € 3.888.