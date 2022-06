BMW M4: i teaser ufficiali della 3.0 CSL Tribute

Il reparto M della Casa dell’Elica è particolarmente attivo in questo periodo, come dimostra la BMW M4 3.0 CSL Tribute che è stata immortalata in dei teaser ufficiali. Dovrebbe arrivare a novembre, rimanere in produzione solamente per pochi mesi, e non dovrebbe essere disponibile negli USA.

Una camuffatura originale per la BMW M4 3.0 CSL Tribute

Dopo oltre un anno di rumors, la BMW M4 3.0 CSL Tribute è diventata realtà. Lo dimostrano i teaser ufficiali del Brand tedesco apparsi in rete. Dalle immagini si intravedono tanti cambiamenti, ma colpisce la livrea particolare che camuffa mostrando le BMW M realizzate negli ultimi anni.

BMW M4 3.0 CSL Tribute, come cambia

Tra gli elementi che colpiscono maggiormente guardando i teaser della BMW M4 3.0 CSL Tribute troviamo un Doppio Rene profondamente cambiato. Questo particolare è meno ampio e imponente di quello del modello da cui deriva. Anche la forma è cambiata e adesso c’è una griglia interna di colore nero. Cambiamenti anche per il paraurti anteriore che vanta prese d’aria circolari al posto dei fendinebbia proprio come sulla mitica M3 CSL omaggiata. Dietro invece spiccano i passaruota allargati e la grande ala con montanti che partono proprio dai passaruota.

Potente e leggera

La BMW M4 3.0 CSL Tribute avrà un cuore a 6 cilindri in linea 3.0 biturbo da 560 CV ed una trasmissione esclusivamente manuale a 6 rapporti. Per alleggerire il tutto, inoltre, potrà contare su cerchi forgiati da 20 pollici all’anteriore e 21 pollici al posteriore, e rinuncerà ai sedili elettrici, ai sensori di parcheggio, ed all’accesso senza chiave.

E’ destinata a diventare un pezzo da collezione

Non è stato precisato ancora il numero degli esemplari che verranno prodotti, ma è chiaro che la disponibilità limitata, i contenuti, e l’immagine, renderanno questa BMW M4 particolarmente ambita dai collezionisti. In pratica, potrebbe crescere di valore anche nel breve periodo. E’ un pò quello che è accaduto con alcune serie speciali della Porsche 911.