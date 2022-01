BMW M3 Touring: le ultime indiscrezioni per la station wagon sportiva

Quest’anno debutterà la nuova BMW M3 Touring, inedita versione sportiva per la station wagon di medie dimensioni del costruttore bavarese. Stando alle ultime indiscrezioni, anticiperà il restyling di metà carriera della Serie 3.

Solo Competition

Infatti, sarà riconoscibile esteticamente per la carrozzeria rinnovata e l’abitacolo con la plancia totalmente digitale. Inoltre, la nuova BMW M3 Touring dovrebbe essere disponibile solo nella declinazione Competition, con il motore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 510 CV di potenza e 650 Nm di coppia massima, abbinato sia al cambio automatico Steptronic Sport ad otto rapporti che alla trazione integrale xDrive. In questa configurazione, la vettura accelererà da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi.

Per i 50 anni di BMW M

La nuova BMW M3 Touring sarà introdotta in occasione del mezzo secolo di attività della divisione sportiva BMW M, assieme alla coupé M4 CSL. Quest’ultima sarà accreditata della potenza di 550 CV, peserà all’incirca 100 kg in meno della M4 Competition e avrà quasi certamente l’abitacolo con soli due posti.