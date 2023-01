BMW M3: la nuova generazione sarà elettrica

La BMW M3 è ed è stata un’icona, un’auto a cui portare rispetto, una vettura prestazionale, ma nel contempo affascinante, e con la praticità delle 4 porte. Ora si è cominciato a parlare della prossima generazione, nonostante l’attuale sia stata lanciata nel 2020, e, udite udite, sarà elettrica!

BMW M3: arriverà nel 2030 con 4 motori elettrici

La BMW M3 elettrica potrebbe sembrare una provocazione, ma Frank van Meel, CEO di BMW Motorsport, aveva già spiegato nel corso di una manifestazione nel 2022, che sarà più performante dell’attuale. Lo scopo è quello di creare un’auto migliore nelle performance, al di là del tipo di alimentazione. Quindi, sì, ci sarà da divertirsi, su questo la Casa dell’Elica rassicura.

Un video per alimentare l’attesa

La BMW M3 elettrica dovrà generare adrenalina, per cui è stato diffuso un video con un prototipo che sfreccia a fianco di una i4 M50. Le immagini parlano chiaro, visto il fumo che fuoriesce dalle gomme e la velocità con cui l’auto viaggia in nel tratto di strada condiviso con la coupé attualmente sul mercato. É solo un antipasto, d’accordo, ma ci sarà tempo per conoscere meglio il progetto e per metabolizzare l’attesa. Infatti, l’auto è prevista per il 2030, quindi tra 7 anni. Nel frattempo, la M3 attuale verrà aggiornata, ma il salto generazionale avverrà solo con il nuovo modello.

Avrà 4 motori elettrici

Sotto pelle non ci saranno 1, 0 2 motori elettrici, ma ben 4 propulsori ad impatto zero. Un’idea vista in passato sui prototipi dei saloni che diverrà realtà. Di conseguenza, si presume che la trazione possa essere integrale, anche se con l’elettronica che potrà gestire la percentuale di coppia da inviare al posteriore. In pratica, utilizzerà la tecnologia per andare più forte e per incrementare il divertimento. L’aspetto interessante è che la cavalleria dovrà essere per forza di cose elevata, visto che l’attuale i4 M50 può già contare su 544 CV.