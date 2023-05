BMW Concept Touring Coupé: al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023 debutta la nuova one-off [FOTO]

BMW ha colto l’opportunità offerta dal Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023 per presentare al mondo la sua ultima one-off: la BMW Concept Touring Coupé. Si tratta di un’esclusiva due posti, concepita in un unico e raffinato esemplare, e come continuazione della tradizione dei mitici classici di Bimmer.

Rivisitando con audacia la forma tradizionale di un’elegante auto sportiva, il reparto Design dell’azienda bavarese ha conferito alla vettura una distintiva allure da shooting brake. Un interno lussuosamente rivestito di pelle, lavorata con maestria da Poltrona Frau, avvolge i passeggeri in un’atmosfera di assoluto comfort.

Nonostante le dimensioni contenute, l’auto offre un ampio vano bagagli dietro i sedili, che si accompagna a un set di bagagli esclusivamente realizzati su misura dalla celebre pelletteria Schedoni di Modena.

Sotto il cofano si cela un potente sei cilindri in linea

La scelta di presentare in anteprima mondiale la Concept Touring Coupé al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023 non è casuale, ma sottolinea la sua appartenenza a un contesto storico ed elitario. La casa automobilistica bavarese dichiara che questa vettura è un tributo al fascino senza tempo dell’automobile.

Le sue proporzioni e il nome rievocano la BMW 328 Touring Coupé, l’iconico modello che trionfò alla Mille Miglia nel 1940. Allo stesso tempo, sotto il cofano, un potente motore a sei cilindri in linea garantisce prestazioni e raffinatezza che incarnano il puro piacere di guida che solo il costruttore tedesco può offrire.

Il posteriore conferma la sua natura da shooting brake

Il vero gioiello di questo pezzo unico è il posteriore, caratterizzato da contorni fluidi del tetto che si integrano alla perfezione con i pannelli laterali posteriori. Tale combinazione crea una forma particolare che enfatizza le robuste spalle dell’auto mentre il lunotto piatto e le superfici della carrozzeria ben definite sottolineano la posizione dominante della one-off.

Guardando l’auto da un punto di vista laterale, non si può fare a meno di notare le tipiche proporzioni di una shooting brake. Il lungo cofano, i profili del tetto aerodinamico e la massiccia sezione posteriore creano un design a due volumi mentre la grafica estesa dei finestrini laterali e i passaruota sportivi allargati aggiungono un tocco di eleganza sportiva.

La Concept Touring Coupé sfoggia un esterno nella distintiva colorazione Sparkling Lario, creata appositamente per questo modello. La tonalità, un intrigante mix di grigio/marrone con scaglie di vetro blu e inserti in argento/bronzo, si completa con la griglia a doppio rene personalizzata e con le barre longitudinali. A completare il quadro, gli esclusivi cerchi in lega leggera da 20” all’anteriore e da 21” al posteriore, con ben 20 razze.

L’abitacolo è costituito da un’opzione bicolore

Dentro l’abitacolo, la BMW Concept Touring Coupé offre un’opzione bicolore esclusiva progettata da Poltrona Frau. Questo schema divide orizzontalmente l’interior in due parti distinte: marrone scuro nella parte superiore e marrone chiaro in quella inferiore. Cinghie in pelle intrecciata per i sedili e la barra di scorrimento sottolineano l’artigianalità e l’eleganza dell’abitacolo.

Infine, il set di bagagli – realizzati su misura dalla storica pelletteria Schedoni – è composto da due borse (una grande e una piccola) e un portaabiti, tutti perfettamente coordinati con l’esclusiva vettura, per un’esperienza di viaggio senza precedenti in termini di lusso e stile.