Black Bridge Function: il Defender su base Wrangler

Black Bridge Motors è un tuner di Norwalk, Connecticut, che restaura e modifica praticamente qualsiasi auto offendo la possibilità di aggiornare ogni singolo componente in base a quanto un cliente sia disposto a pagare. Con una vasta esperienza nella modifica di Land Rover Defender e con clienti facoltosi non ancora stanchi di rinnovare i vecchi fuoristrada, il preparatore è ora impegnato nella creazione dei propri veicoli modificati che imitano l’iconica 4×4 inglese, marchiati con lo stemma Function.

Con il telaio allungato di una Jeep Wrangler

Di fatto assomiglia soltanto a una Land Rover Defender, visto che Black Bridge ha utilizzato per la Function il telaio di una Jeep Wrangler con il passo allungato di 6 pollici, offrendo così più spazio ai passeggeri della seconda fila.

La geometria delle sospensioni è quella originale, firmata Bilstein e che consente di sollevare la carrozzeria di due o quattro pollici. La carrozzeria è quella di una Defender personalizzata, con pannelli in alluminio da 3/8 pollici, uno spessore che aiuta a fornire più rigidità visto che non c’è il tetto. Volendo è possibile aggiungere una roll-bar (per 7,850 dollari) e una capote (3,500 dollari).

Due opzioni meccaniche

Tutto resto viene direttamente dal costoso catalogo restomods. La potenza proviene da un V8 GM Performance LS3 da 6,2 litri con 430 cavalli abbinato a un cambio automatico a sei rapporti. Il motore opzionale è il V8 LS4 sovralimentato, in questo aso i suoi 6,2 litri producono 650 CV e monta una trasmissione automatica a otto velocità. Come optional si può anche richiedere un manuale a sei marce, disponibile con entrambi i motori. I freni sono del marchio italiano Brembo e la scelta è tra dischi standard, un kit Big Brake o un kit con freni da corsa.

Gli interni sono ricchi di pelle sui sedili premium inclusi o sportivi come optional, entrambi riscaldabili e ventilati. Black Bridge ha inoltre ricostruito il cruscotto con indicatori digitali, un iPad come infotainment e controller HVAC. Il prezzo parte da 144,950 dollari senza optional.