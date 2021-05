Bici contro quadriciclo: l’incredibile drag race [Video]

Le drag race impazzano sul web, ma non mi era mai successo di vederne una dove il duello mette di fronte una bici contro un quadriciclo. Questo è ciò che offre il video odierno, che si caratterizza per il taglio davvero insolito del match. Da una parte un ciclista, in sella alla sua Bianchi. Dall’altra un “automobilista”, al volante della sua Bajaj Qute.

Si tratta della “vettura” più economica venduta in Sudafrica, con 4.400 euro di prezzo. Queste le cifre del mezzo a quattro ruote: 450 chilogrammi di peso a vuoto, con quasi 11 cavalli potenza. Per la bici, la potenza accreditata dell’atleta è di circa un cavallo e mezzo.

Due le drag race: la prima prevede il pieno carico sul quadriciclo, con quattro persone a bordo. La seconda ha il sapore della grazia per questo, risparmiandogli il carico dei tre passeggeri: resta il solo guidatore nell’abitacolo. Come è andata a finire? Non vi anticipiamo nulla, per non togliervi il gusto della sorpresa. A voi il video. Buona visione.