Bentley Mulsanne Coupé by Ares Design

Può una berlina opulenta e di rappresentanza come la Bentley Mulsanne trasformarsi in una Coupé Gran Turismo? La risposta a questa domanda sopra le righe arriva da Modena, esattamente dall’atelier di Ares, specializzato della realizzazione di supercar, special e altre creazioni di altissimo livello.

Protagonista di un video in Italia

Tra queste creazioni spicca appunto la esoticissima Bentley Mulsanne Coupé, frutto di una tiratura limitatissima iniziata nel 2018 e ora protagonista di un video promozionale, girato sulle colline dell’Emilia e nel centro di Modena.

Creazione artigianale

Per realizzare questa sfarzosa coupé, i carrozzieri e gli artigiani di Ares hanno messo in gioco tutte le loro abilità per creare nel loro stabilimento di Modena qualcosa di unico, completamente realizzato a mano e solo su ordinazione. Il lavoro del team modenese è stato tutt’altro che facile, considerando l’impresa titanica di trasformare una berlina con le dimensioni di una limousine in una lunghissima Coupé dalle linee armoniche e filanti. Ogni esemplare della vettura viene realizzata in un tempo compreso tra i 3 e i 4 mesi: il lavoro di carrozzeria ha interessato la rimozione del padiglione posteriore e del tetto, entrambi sostituiti con nuove sezioni in alluminio. Per realizzare questa coupé è stato necessario rimodellare e spostare più indietro il montante B , in modo da permettere l’installazione di portiere anteriori più lunghe.

Per raggiungere un ottimo livello di sicurezza, in grado di superare anche i test di omologazione presso il TüV tedesco, Ares ha installato anche delle nuove e resistenti protezioni anti urto nelle portiere.

Salotto viaggiante

Anche all’interno dell’abitacolo troviamo interessanti novità, a partire dai rivestimenti in pelle color crema realizzati anch’essi da Ares. Immancabili i rivestimenti in legno pregiato (italiano) e gli inserti in fibra di carbonio per la plancia e altri dettagli. Guidator e passeggeri possono gustare la propria colonna sonora preferita grazie ad un impianto audio con 14 diffusori e due subwoofer per un superbo ascolto. La dotazione tecnologica e la meccanica sono rimaste invece invariate: sotto il lungo cofano batte infatti il V8 6.8 litri in grado di sviluppare la bellezza di 537 CV.