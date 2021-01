Ares Design toglie il tetto alla Tesla Model S

Nel listino Tesla, ad oggi, non appare alcuna decappottabile, ma l’ultima creazione di Ares Design mostra che un’auto con queste caratteristiche rappresenterebbe un’aggiunta più interessante al catalogo del marchio di Elon Musk.

Di fatto il preparatore italiano ha accolto la richiesta di un cliente che voleva trasformare la sua Tesla Model S in una cabriolet a due porte. E il risultato è interessante, come ci si poteva aspettare dal “savoir-faire” di questa azienda, specializzata in lavori personalizzati.

Via il tetto e i montanti centrali

Non è stato uno dei progetti più semplici: gli ingegneri di Ares hanno infatti dovuto tagliare il tetto e i montanti centrali dell’ammiraglia elettrica californiana, hanno rimosso le porte posteriori e modificato quelle anteriori per renderle più lunghe. Per completare le modifiche esteriori, Ares ha anche lasciato il suo segno personale sotto forma di dettagli in fibra di carbonio.

Gli interni

All’interno gli specialisti del marchio hanno smontato i sedili originali della vettura e ne hanno installati di nuovi creati ad hoc. La finitura ha anche continuità sul cruscotto e sul volante, con dettagli arancioni.

Ares non ha confermato quale sia la versione della Model S, quindi non sappiamo se si tratta della Grand Autonomy (562 cavalli, 652 chilometri di autonomia e 84.990 euro) o della Performance (796 cavalli, 639 chilometri 101.990 euro).

Ad ogni modo, avendo modificato il peso e la carrozzeria originali del veicolo, questa versione cabriolet della Tesla Model S non avrà la stessa autonomia della coupé originale.

Il capo dell’azienda, Dany Bahar, ha dichiarato: “In Ares, la nostra filosofia di co-creazione consente ai clienti di lavorare a stretto contatto con i nostri progettisti e ingegneri per creare il proprio veicolo su misura. Questo progetto Tesla è un formidabile esempio di questo.“