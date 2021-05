Bentayga by Mansory: tuning esagerato per il SUV Bentley

Proprio come un fiume in pieno o un vulcano in eruzione, il celebre preparatore internazionale Mansory continua a sfornare elaborazioni estreme realizzate sulla base di alcune tra le supercar e i veicoli più lussuosi ed esclusivi del mondo. L’ultima in ordine di tempo prende di mira la potentissima e opulenta Bentley Bentayga restyling, nobile SUV britannico tra i più veloci e potenti proposti dal mercato.

Fianchi larghi e ruote da 23 pollici

La Bentayga messa a punto da Mansory sfoggia un aggressivo kit estetico-meccanico chiamato ad esaltare la livrea nera impreziosita da dettagli in rotto. Tra i numerosi componenti, molti dei quali in fibra di carbonio, troviamo splitter anteriore, minigonne laterali, passaruota allargati che ospitano enormi cerchi da 23 pollici, estrattore posteriore e molto altro.

Interni opulenti

All’interno della vettura non potevano mancare opulenti rivestimenti in pelle nera totale con dettagli in rosso (accostamento cromatico che richiama gli esterni della vettura), non mancano inoltre inserti in fibra di carbonio per la plancia.

Prestazioni da supercar

L’esemplare modificato da Bentley sfrutta il V8 biturbo 4.0 litri che nella sua configurazione ufficiale eroga 550 CV e 770 Nm di coppia massima. Mansory è intervenuto sulla parte meccanica sostituendo i due turbocompressori, il sistema di aspirazione e l’impianto di scarico. L’incredibile risultato porta la potenza ma quota 750 CV e la coppia massima 1.020 Nm. Secondo i dati diffusi dall’elaboratore, la vettura raggiunge la velocità massima di 317 km/h, mentre lo scatto da 0 a 100 km/h risulta pari a 3,7 secondi: parliamo di prestazioni ben più elevate anche della versione Speed con motore W12 6.0 litri.

Il prezzo di questa elaborazione non può che essere elitario, ma al momento risulta riservato e disponibile solo su richiesta.