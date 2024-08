Negli ultimi anni, il settore dell’elettrico è stato attratto da una tecnologia dirompente destinata a trasformare l’automotive: le batterie allo stato solido. Queste innovative batterie promettono di offrire maggiore autonomia, tempi di ricarica estremamente ridotti e una sicurezza superiore rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio.

Samsung si distingue come una delle aziende più all’avanguardia in questo campo. Durante la fiera SNE Battery Day 2024 a Seoul, Samsung ha presentato i primi prototipi di batterie allo stato solido, rivelando caratteristiche sorprendenti. Questi prototipi garantiscono un’autonomia di quasi 1.000 km e possono essere ricaricati dal 10% all’80% in soli nove minuti.

Le batterie di Samsung raggiungono una densità energetica di 500 Wh/kg, superando di gran lunga le migliori batterie attualmente sul mercato. Inoltre, queste batterie sono progettate per durare almeno 20 anni. Tuttavia, a causa degli elevati costi di produzione, inizialmente saranno disponibili solo per il mercato delle auto di lusso.

Nonostante gli impressionanti progressi, Samsung riconosce le limitazioni attuali: queste batterie saranno inizialmente utilizzate solo su veicoli di fascia alta. Tuttavia, l’obiettivo a lungo termine è quello di rendere questa tecnologia accessibile anche per auto più economiche nei prossimi anni.

I vantaggi delle batterie allo stato solido sono numerosi. Utilizzano un elettrolita solido anziché liquido, aumentando la densità energetica e risolvendo i problemi di sicurezza legati all’infiammabilità delle soluzioni elettrolitiche liquide. Questo le rende non solo più potenti ma anche più sicure.

Samsung non è sola nella corsa verso questa tecnologia. Anche società cinesi come NIO, in collaborazione con WeLion, CATL e BYD, sono in prima linea e vicine all’introduzione ufficiale di queste batterie. Negli Stati Uniti, aziende come QuantumScape, Factorial e Solid Power stanno facendo grandi progressi, mentre l’Europa cerca di recuperare terreno con il progetto SPINMATE. Anche la giapponese Toyota ha annunciato l’intenzione di lanciare le sue prime batterie allo stato solido entro il 2027.