Un bambino di 7 anni “ruba” l’auto al padre e semina il panico [Video]

Un bambino al volante, di appena 7 anni di età, ha creato un po’ di scompiglio in alcune strade statunitensi. I piccoli, a volte, riescono a fare cose sorprendenti ed estremamente pericolose, infrangendo le barriere create dai genitori per garantire la loro sicurezza. Nel caso in esame, il giovanissimo protagonista della disavventura, ha deciso di andare a fare un giro con la macchina del padre, ovviamente di nascosto. Preso dal desiderio di una granita mattutina e approfittando del sonno dei genitori, che dormivano comodamente sul loro letto, ha preso una sedia per recuperare le chiavi della vettura di famiglia, collocate prudenzialmente in una posizione alta, ritenuta inaccessibile.

Poi, si è messo al posto guida della Kia Sportage del papà, per cercare di raggiungere il più vicino Speedway. La sua azione è stata ripresa dalla dashcam a bordo del veicolo. Ovviamente il piccolo si è mosso in modo tentennante, anche perché a malapena riusciva a raggiungere i pedali: forse questo è stato salvifico, perché ha impedito al SUV di prendere troppa velocità. Teatro dei fatti, alcune strade di Cincinnati.

Increduli, gli altri automobilisti si sono prontamente messi in disparte, chiamando i servizi di emergenza. Alcuni, a piedi, hanno cercato di rompere i finestrini, per entrare nel veicolo, ma infruttuosamente. L’avventura del bambino al volante si è chiusa con lo schianto contro una Jeep Liberty.

Per fortuna il piccolo non si è fatto male. Incolumi anche gli altri protagonisti di questa vicenda ansiogena. I servizi per l’infanzia pare che stiano indagando sull’incidente, ma non c’è nulla di ufficiale: solo voci. Il padre del bimbo ci tiene a precisare di non essere un cattivo genitore e mette in risalto come fatti di questo tipo, purtroppo, possano capitare a tutti. In effetti, coi figli a volte le precauzioni non bastano, pur facendo il possibile per evitare guai. Anche la buona sorte deve venire in aiuto.