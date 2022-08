Bambina cade dal finestrino dell’auto, ma viene salvata [Video]

Brutta disavventura in Cina per una bambina, caduta dal finestrino della Tesla Model 3 della madre, quando questa stava per attraversare un incrocio, subito dopo lo scoccare del semaforo verde. Per fortuna la vicenda ha avuto un lieto fine, ma il rischio che potesse consumarsi una tragedia è stato molto concreto.

La bambina finisce a terra

Teatro dei fatti, una trafficata intersezione stradale della popolosa città di Ningbo (7.6 milioni di abitanti), nella provincia Zhejiang, attraversata dal fiume Yong. Qui le telecamere di sorveglianza hanno immortalato la scena. Scorrendo i fotogrammi si vivono momenti di grande apprensione quando si nota la piccola sporgersi troppo dal finestrino posteriore dell’auto di famiglia, per cadere poi a terra, a due passi dal semaforo.

La Tesla Model 3 continua a camminare

La mamma, concentrata sulla strada, non si è resa conto di quanto successo ed ha proseguito tranquillamente la marcia, immettendosi nella corsia di suo interesse. Alcuni automobilisti al fianco della Tesla Model 3 di colore bianco non si sono accorti (o hanno finto di non accorgersi di quanto successo), ma pochi istanti dopo altri conducenti a seguire si sono fermati coi loro mezzi alle spalle della bambina, bloccando il transito dei veicoli e correndo in suo soccorso.

Per fortuna la piccola è rimasta illesa

Un uomo ha messo in braccio la piccola, per condurla in un posto sicuro, insieme a tanti altri. Un bel gesto di solidarietà diffusa, non così scontato in tempi superficiali e cinici come quelli che stiamo vivendo. Per fortuna la giovanissima protagonista dei fatti è rimasta illesa. La madre si è ricongiunta a lei poco dopo. Facile immaginare gli attimi di autentico terrore vissuti dalla signora quando si è accorta che la figlia non era più sul divano posteriore della sua automobile. Non appena ha avuto la possibilità di riabbracciarla, ci ha messo tutta la sua forza, ritemprata dall’esito positivo della vicenda.