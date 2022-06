Choc ad Aversa: trascinano con l’auto una donna dopo lo scippo [Video]

Subire un furto dà sempre molto fastidio, ma quando questo mette a rischio la vita di una persona fa ancora più male. Una situazione del genere si è verificata ad Aversa, in provincia di Caserta, dove nel tentativo di scippare una borsa. Nel video si vedono i malviventi che trascinano con l’auto una donna per una decina di metri, con l’auto usata per il raid. Non è la prima volta che capitano episodi di questo tipo.

La brutalità umana non ha limiti

Simili degenerazioni, purtroppo, sono troppo frequenti, in diverse aree del mondo. Sapere che degli esseri umani possano comportarsi in modo così misero e brutale fa venire la rabbia. Oggi i furti si consumano con una certa frequenza nelle aree urbane. Si può essere presi di mira ovunque: per strada, sull’autobus, davanti a un negozio. Le forze dell’ordine svolgono un’ottima azione di contrasto, ma spesso non basta. Bisognerebbe intervenire a monte per cambiare lo scenario, a livello educativo e legislativo.

I malviventi trascinano con l’auto una donna

Vedersi derubare di qualcosa fa sempre male, specie se si tratta di oggetti ai quali si è molto legati affettivamente. Il quadro diventa ancora più fosco e insopportabile quando a rischio vi è l’incolumità fisica delle persone. È il caso di quanto successo alla donna protagonista dell’episodio di cui vi stiamo raccontando. Come dicevamo, la sfortunata destinataria delle “attenzioni” dei ladri è stata trascinata per alcuni metri dall’auto in corsa, verso l’una di notte.

C’è un filmato a disposizione delle forze dell’ordine

Teatro dei fatti, la centralissima via Roma, ad Aversa, in Campania. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la scena. Per fortuna la donna non si è fatta troppo male, ma questo non basta a sedare la rabbia per quanto successo. Speriamo che le forze di polizia riescano a risalire agli autori e che i giudici usino il pugno di ferro.