Tre milioni di auto usate vendute, un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente, e una riduzione dei prezzi del 6%: questi sono i numeri che descrivono il boom del mercato auto in Italia nel 2024, che ha visto le vendite di usato raddoppiare rispetto alle nuove immatricolazioni.

Auto usate, un mercato in crescita

Questa tendenza evidenzia un cambiamento significativo nel comportamento dei consumatori italiani, spinti dai costi elevati delle auto nuove, con un prezzo medio che supera i 30.000 euro. Al contrario, la spesa media per un veicolo di seconda mano si attesta intorno ai 18.000 euro, con cali particolarmente marcati nei segmenti delle elettriche (-14%) e delle diesel (-10%).

Nel panorama delle motorizzazioni, i motori diesel mantengono il primato con il 45% delle preferenze, seguiti dai benzina al 35,6%. Tra i modelli più richiesti, la tradizione italiana è protagonista con la Fiat Panda e la 500 in cima alla classifica, seguite dalla Volkswagen Golf. Nel segmento delle elettriche, spicca la Tesla Model 3, mentre tra le ibride domina la Toyota Yaris.

L’età media del parco circolante

L’acquirente tipo è orientato a rinnovare il proprio parco auto, sostituendo veicoli con un’età media di 14 anni con modelli più recenti, non più vecchi di 7 anni, prediligendo tecnologia avanzata e design SUV. Questo trend riflette una crescente attenzione alla qualità e all’innovazione, senza trascurare l’aspetto economico.

La distribuzione geografica delle vendite mostra una predominanza di Lombardia, Lazio e Campania, mentre il Trentino Alto Adige registra una flessione significativa. Particolare interesse suscita il calo dei prezzi auto elettriche usate, determinato dall’evoluzione tecnologica rapida del settore e dagli incentivi statali per l’acquisto di veicoli nuovi. In sintesi, il mercato dell’usato in Italia si dimostra in continua evoluzione, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più attenta a coniugare risparmio, qualità e innovazione.