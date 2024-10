L’aumento dei prezzi delle auto nuove in Italia, pari a un +38% in soli quattro anni, ha spinto molti automobilisti a scegliere l’usato, con un effetto evidente sull’invecchiamento del parco circolante. Secondo un’analisi del portale Facile.it su quasi 13 milioni di preventivi tra settembre 2023 e settembre 2024, l’età media dei veicoli in circolazione ha raggiunto 11 anni e 8 mesi, registrando un incremento del 3% rispetto all’anno precedente. Questo fenomeno pone questioni di sicurezza, impatto ambientale e aumento dei costi, considerando che con l’età del veicolo cresce anche il premio assicurativo, già il più elevato dell’Unione Europea.

Auto usate in Italia, le regioni con i veicoli più vecchi

Il fenomeno colpisce maggiormente le regioni del Sud Italia. In Basilicata e Molise, le auto hanno un’età media rispettivamente di 13 anni e 9 mesi e 13 anni e 7 mesi, seguite da Sicilia e Calabria con 13 anni e 6 mesi. Al contrario, la Toscana registra l’età media più bassa (10 anni e 7 mesi), seguita da Lombardia (11 anni e 1 mese), Lazio (11 anni e 2 mesi) ed Emilia-Romagna (11 anni e 5 mesi). Anche il Piemonte si mantiene sotto la media nazionale con 11 anni e 7 mesi, mentre Veneto e Liguria sono perfettamente in linea.

Il confronto con l’Europa

La situazione italiana appare più grave se confrontata con altri Paesi europei. Secondo l’ultimo rapporto “Vehicles on European Roads” dell’Acea (European Automobile Manufacturers’ Association), l’età media delle auto usate in Italia è di 12,5 anni, contro una media UE di 12,3 anni. Le differenze tra i Paesi europei riflettono anche le disparità economiche: Lussemburgo, Austria e Danimarca vantano i parchi auto più recenti, con età medie rispettivamente di 7,9 anni, 8,9 anni e 8,9 anni. Al contrario, in Grecia, Estonia, Repubblica Ceca e Romania circolano i veicoli più datati, con età medie che superano i 15 anni.

Questo scenario pone l’accento sulla necessità di un rinnovo del parco auto in Italia, non solo per motivi di sicurezza e sostenibilità, ma anche per garantire un risparmio a lungo termine sui costi assicurativi, che tendono a salire con l’età dei veicoli.