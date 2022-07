Auto taglia la strada a un SUV: crash spaventoso [Video]

Un po’ a tutti, in strada, è capitato di vedere delle manovre assurde, al limite della follia. Il video odierno ce ne propone una, andata in scena in Texas. Qui il conducente di un’automobile, in preda a uno strano istinto primordiale, con la sua Nissan Altima ha deciso di introdursi repentinamente sulla corsia riservata ai veicoli ad alta occupazione (HOV), provocando uno spaventoso incidente con una Ford Explorer, che si stava avvicinando ad alta velocità. Il contatto è stato inevitabile.

Una normalità spezzata

Quella che sembrava una tranquilla mattina in autostrada si è trasformata in un incubo. Teatro dei fatti un segmento viario nei pressi di Plano. La dash cam di un veicolo alle spalle della Nissan Altima ha ripreso la scena. Il video è stato caricato su YouTube e ci consegna la drammaticità della scena.

La manovra della Nissan

Il conducente della vettura giapponese stava guidando sulla corsia di sinistra quando il traffico, per qualche motivo, ha iniziato a rallentare. Forse in preda allo sconforto, ma soprattutto per una chiara irresponsabilità, decide improvvisamente di entrare con la sua berlina argentata nella corsia dei veicoli ad alta occupazione, che è sul margine più esterno della carreggiata. Nel compiere la manovra non si è accorto della Ford Explorer che stava sopraggiungendo a ritmo molto spedito. Inevitabile la collisione.

Brutta collisione

Nei fotogrammi si coglie la durezza del crash, con la Nissan Altima che vola letteralmente in aria. Il SUV bianco, come riferiscono i colleghi di Carscoops, non ha avuto abbastanza tempo per frenare prima di tamponare la berlina, colpita con grande energia e fiondata a notevole distanza. Per fortuna gli altri veicoli in transito hanno evitato il contatto. Non sappiamo se ci siano stati dei feriti. Speriamo che tutti stiano bene. Se solo si prestasse maggiore attenzione alla guida, questo tipo di incidenti potrebbe essere evitato.