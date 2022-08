La crisi dei microchip, i conseguenti ritardi nelle consegne e nella produzione e gli ultimi incentivi statali poco sufficienti e subito terminati, non hanno aiutato il mercato auto italiano neanche nell’ultimo mese di luglio. La crisi energetica del gas e del petrolio e la guerra in Ucraina hanno messo un ulteriore carico al trend e così il bilancio a fine mese si è chiuso con solo 109.580 auto nuove immatricolate nel nostro Paese, il corrispettivo dello 0,8% in meno rispetto alle 110.514 registrate nello stesso periodo del 2021. Il consuntivo dei primi sette mesi del 2022 fa segnare così un pesante -20,3%, ovvero 793.856 unità contro 995.605 unità del 2021. Rispetto allo stesso periodo pre-pandemia (2019) il dato è ancora più pesante, con un -35,8%. Ecco quali sono le auto più vendute a luglio 2022.

I dati per alimentazione

Per alimentazione, la quota di mercato più grande va ancora una volta alle motorizzazioni a benzina con il 29,9% (+2,6% rispetto al 2021). Sempre in crescita anche le ibride al 33,1% (+3,8 rispetto al 2021), mentre le elettriche calano dal 4,6% al 3,3% di quota e le plug in sono passate dal 5,7% dell’anno scorso al 4,6% di questo luglio. Il diesel continua il trend discendente calando Los corso mese al 20,7% percento di quota rispetto al 22,8% del 2021.

Le auto più vendute a luglio 2022: benzina

Citroen C3: 2.279 Volkswagen T-Roc: 2.136 Peugeot 208: 1.986 Toyota Aygo X: 1.822 Volkswagen T-Cross: 1.635 Fiat 500X: 1.327 Dacia Sandero: 1.186 Volkswagen Taigo: 1.145 Volkswagen Polo: 993 Opel Corsa: 876

Ibride

Fiat Panda: 5.684 Lancia Ypsilon: 2.715 Fiat 500: 2.470 Toyota Yaris Cross: 2.375 Ford Puma: 1.671 Toyota Yaris: 1.630 Nissan Qashqai: 1.283 Kia Sportage: 1.233 Ford Fiesta: 1.225 Renault Captur: 1.085

Diesel

Fiat 500X: 1.466 Fiat Tipo: 1.267 Volkswagen T-Roc: 1.215 Citroen C3: 977 Jeep Renegade: 962 Audi Q3: 884 Mercedes GLA: 812 Peugeot 3008: 805 Alfa Romeo Stelvio: 766 Audi A3: 732

Le auto GPL più vendute a luglio 2022

Dacia Sandero: 1.364 Dacia Duster: 1.248 DR 5.0: 934 Fiat Panda: 585 Renault Captur: 794 Dacia Jogger: 540 Lancia Ypsilon: 378 Renault Clio: 294 Kia Stonic: 293 DR 6.0: 188

Le auto a metano più vendute a luglio 2022

Fiat Panda: 126 Seat Arona: 100 Volkswagen Golf: 90 Volkswagen Polo: 87 Skoda Octavia: 79 Volkswagen Up!: 53 Seat Ibiza: 42 Skoda Kamiq: 35 Seat Leon: 35 Audi A3: 23

Le auto più vendute a luglio 2022: ibride plug-in

Jeep Compass: 886 Jeep Renegade: 833 Lynk & Co 01: 377 Volvo XC40: 316 Renault Captur: 259 Audi Q3: 154 Mercedes GLE: 149 Cupra Formentor: 132 Audi A3: 97 MG EHS: 97

