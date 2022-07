Le 10 auto più veloci al Festival di Goodwood 2022 [Video]

Il Goodwood Festival of Speed 2022 ha regalato grandi emozioni ai presenti, per la qualità dei gioielli in vetrina. Spazio anche per il cronometro, nel nastro d’asfalto della tenuta di Lord March. La lista dei tempi ha decretato le auto più veloci sul percorso scelto per il confronto. Nella top ten ci sono tanti modelli sconosciuti al grande pubblico.

Fotogrammi fulminei

Per vedere in azione le protagoniste della sfida, basta guardare il video che accompagna questo post. Nel filmato, condiviso sul canale ufficiale della manifestazione, si gusta l’intensità delle performance, grazie anche al pregio delle riprese. Alcuni esemplari fanno davvero impressione. Sembrano dei jet rasoterra.

L’auto più veloce è…marziana

Il gradino più alto del podio è andato alla McMurty Speirling, una vettura elettrica unica e pazzesca, che utilizza tecnologie estreme per produrre quantità assurde di aderenza e deportanza. Lei ha battuto il primato precedente (41.6 secondi), siglato da Nick Heidfeld, su McLaren MP4/13 di Formula 1, nel 1999. Questo il tempo letto al cronometro: 39.08 secondi. Incredibile!

Molte sconosciute nella top ten

Poche le vetture della classifica odierna note agli appassionati. Fra queste la Dodge Viper e la Porsche 911 GT3 Cup, che però sono rimaste molto lontane dal nuovo crono di riferimento, segnato da una specie di Batmobile elettrica: è lei l’auto più veloce di sempre sul tracciato di Lord March. Ecco la lista dei dieci migliori tempi siglati quest’anno al Goodwood Festival of Speed.