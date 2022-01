Ecco le auto più richiamate nel 2021 in Europa

Sono state 358, secondo quanto “catalogato” dalla Direzione Generale per la Salute e la Tutela dei consumatori dell’Unione Europea, le azioni di richiamo adottate nel 2021: è quanto emerge dal consuntivo Rapex reso noto dal portale online car-recalls.eu, che si riferisce peraltro solamente agli episodi di malfunzionamento di componenti che possono rivelarsi pericolosi per la sicurezza degli utenti, la loro salvaguardia in termini di salute e per l’ambiente.

Top ten dei Costruttori

Nel dettaglio, e ragionando in termini di cifre, il numero di richiami nei Paesi UE è stato, lo scorso anno, paragonabile a quelli avvenuti nel 2020, tuttavia le iniziative hanno riguardato più modelli (270 in totale nel 2021) e Case costruttrici (45).

Mercedes (67 richiami raccolti da Rapex);

(67 richiami raccolti da Rapex); Volkswagen (25);

(25); Citroen (21);

(21); Audi (19);

(19); Opel (19);

(19); Bmw (17);

(17); Peugeot (16);

(16); Porsche (13);

(13); Toyota (12);

(12); Volvo (12).

Come interpretare i dati

La notizia di un richiamo che interessa un particolare modello (o più vetture) non va per forza letta in un’accezione negativa, a maggior ragione se si tiene conto del fatto che in genere i provvedimenti che invitano i proprietari a recarsi presso l’assistenza ufficiale sono a carico degli stessi Costruttori. In secondo luogo, una volta comunicato (e avvenuto) un richiamo, diminuisce il fattore di rischio per l’utente.

Balza agli occhi, come in effetti osserva car-recalls, un notevolissimo aumento dei richiami: ben sei volte di più nell’arco di appena dieci anni (2011-2021). Questo può essere dovuto ad una via via maggiore complessità degli autoveicoli, che contano su quantitativi sempre più elevati di componenti, così come a causa di una sempre più alta pressione concorrenziale che comporta il lancio di nuovi modelli su tempistiche sempre più brevi. I Costruttori, del resto, non producono “in casa” che un massimo del 25% di parti staccate: il restante 75% viene affidato ai fornitori esterni, e questo determina controlli qualità più complicati. Inoltre, l’ottimizzazione delle piattaforme modulari e l’impiego di diverse parti in comune fra più autoveicoli sta provocando una più elevata diffusione di difetti fra vari modelli: in buona sostanza, un componente imperfetto, magari utilizzato da dieci differenti veicoli “cugini”, può giocoforza moltiplicare il numero di richiami.

I motivi più comuni di richiamo

Nel 2021, dettaglia car-recalls.eu sulle rilevazioni settimanali Rapex, il gruppo più numeroso di difetti segnalati che hanno dato vita a iniziative di richiamo è stato dovuto a problemi al motore, seguiti da rischio di incendio, airbag difettosi e problemi all’impianto frenante. Scorrendo la casistica, troviamo poi interventi alle sospensioni, sterzo e “revisioni” inerenti modelli ibridi ed elettrici (indipendentemente dal fatto se il guasto riguardasse componenti di elettrificazione o altre parti del veicolo).

Difetti al motore : 109 richiami (erano stati 94 nel 2020);

: 109 richiami (erano stati 94 nel 2020); Rischio di incendio (105 2021, 114 nel 2020);

(105 2021, 114 nel 2020); Airbag (94 2021, 95 nel 2020);

(94 2021, 95 nel 2020); Impianto frenante (84 nel 2021, 83 nel 2020);

(84 nel 2021, 83 nel 2020); Interventi alle sospensioni (73 casi nel 2021 “contro” 67 nel 2020);

(73 casi nel 2021 “contro” 67 nel 2020); Interventi allo sterzo (26 nel 2021, 31 nel 2020).

I modelli più “richiamati”

Di seguito una graduatoria che raggruppa le autovetture oggetto, nel 2021, di almeno cinque programmi di richiamo.

10 richiami

Mercedes Sprinter.

9 richiami

Mercedes Classe S.

8 richiami

Mercedes Classe C;

Mercedes GLC;

Mercedes Vito e Classe V.

7 richiami

Audi A6;

Mercedes Classe E;

Opel Grandland;

Volkswagen Tiguan.

6 richiami

Audi A4;

Mercedes Classe A;

Mercedes GLE.

5 richiami