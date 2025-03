“Il 90% di chi passa all’elettrico non torna più indietro”. Lo afferma James Court di Octopus Energy, commentando un nuovo studio che mette in luce come la scelta delle auto elettriche possa garantire un risparmio considerevole: fino a 9.400 euro in quattro anni rispetto ai veicoli tradizionali.

Il risparmio della ricarica a casa

La ricerca, condotta da ElectricVehicles.uk, ha analizzato un campione di 480 scenari differenti, concentrandosi su 50 modelli di veicoli elettrici. I risultati dimostrano che, nonostante i costi iniziali più elevati e un’assicurazione leggermente più cara, chi acquisterà un’auto elettrica nel 2025 potrà ottenere un risparmio annuo di circa 2.500 euro.

Un aspetto fondamentale emerso dallo studio riguarda la ricarica domestica. Il 97% degli automobilisti che ricaricano a casa riesce a risparmiare significativamente grazie alle tariffe elettriche domestiche più vantaggiose. Al contrario, chi si affida esclusivamente alle colonnine pubbliche vede ridursi il beneficio economico del 60% per percorrenze di 8.000 km annui, con una percentuale che peggiora ulteriormente per chi supera i 16.000 km.

Come va il mercato delle auto elettriche usate

Il mercato delle auto usate elettriche si rivela particolarmente interessante: l’80% delle vetture di seconda mano risulta più conveniente rispetto ai modelli a combustione interna. Il risparmio stimato è di circa 4.000 euro in cinque anni, che possono salire a 6.000 euro per chi dispone di una ricarica domestica. Questo vantaggio è in parte legato al più rapido deprezzamento dei veicoli elettrici sul mercato.

Dan Caesar, CEO di ElectricVehicles.uk, evidenzia che lo studio mira a offrire una visione obiettiva sui benefici della mobilità elettrica. Sebbene i dati si basino sul contesto britannico, le conclusioni risultano rilevanti anche per il mercato italiano, dove il potenziale risparmio potrebbe essere persino maggiore, considerando le tariffe elettriche locali. La transizione all’elettrico si configura quindi non solo come una scelta ecologica ed etica, ma anche come una concreta opportunità di risparmio a lungo termine.