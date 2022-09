Auto elettriche: i servizi di ricarica valgono 13,5 miliardi entro il 2030

Le auto elettriche in Italia non decollano, il momento storico non è certamente dei più favorevoli, ma nel prossimo futuro saranno sempre più protagoniste nel mercato. Lo dimostra la situazione nel resto d’Europa dove, a passi più o meno importanti, queste vetture stanno prendendo piede. Così, i servizi di ricarica rappresentano un’opportunità di business per i costruttori. Infatti, non è un mistero che una società di consulenza, la Bain & Company, stima dei profitti in merito pari a 13,5 miliardi di euro entro il 2030.

Auto elettriche: i servizi di ricarica rappresentano una grande opportunità

Oltre alle vendite di auto elettriche, i costruttori sono sempre alla ricerca di nuovi settori per incrementare le entrate. Quindi, i servizi di ricarica, e tutto quello che ruota intorno a quest’ultimi, da adesso fino al 2030 saranno una fonte di ricchezza crescente. Ma ogni paese, ogni area geografica, ha le sue caratteristiche, per cui bisognerà tenerne conto per garantire una crescita di tali servizi in linea con le esigenze degli automobilisti. Anche conoscere le caratteristiche dei differenti guidatori per ogni territorio sarà fondamentale per adeguare le necessità a livello di ricarica allo stile di guida. Insomma, è necessaria un’operazione ad ampio spettro ma mirata per ogni situazione.

Le partnership saranno importanti

La collaborazione con le aziende esterne, le cosiddette partnership, offrono ai costruttori di auto elettriche quelle opportunità fondamentali per attecchire nei diversi mercati. Infatti, è possibile notare già da qualche anno come dei Brand altisonanti siano in grado di rispondere alle esigenze relative alla ricarica sfruttando reti di gestori differenti a costi vantaggiosi per la propria clientela. In futuro questo aspetto sarà ancora più importante, ma fondamentalmente sarà utile comprendere in maniera più approfondita le esigenze del cliente. Infatti, la fruibilità della rete di ricarica e l’accessibilità a tutti i servizi legati a questo momento, attualmente oggetto di non poche discussioni, saranno fondamentali per un successo commerciale esteso nel tempo.