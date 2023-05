Auto elettriche: la Svezia aprirà la prima strada per la ricarica in movimento nel 2025

La Svezia ha annunciato che entro la fine del 2025 aprirà la prima strada permanentemente elettrificata al mondo per la ricarica di veicoli elettrici in movimento. In questa maniera il paese nord europeo vuole entrare nella storia confermandosi come uno dei paesi maggiormente all’avanguardia quando si tratta di auto elettriche a zero emissioni. Il sistema stradale elettrico (ERS) consentirà ai veicoli elettrici di ricaricarsi in movimento. Questo ovviamente finirà per eliminare o quanto meno ridurre il problema dell’autonomia delle auto elettriche.

Auto elettriche: la Svezia vuole aprire entro il 2025 la prima strada per la loro ricarica in movimento

La strada scelta per questa novità importante è l’autostrada E20. Si tratta di una delle strade più importanti del paese oltre ad essere una delle più trafficate dato che è situata tra le città di Stoccolma, Göteborg e Malmö. Questa sarà solo la prima di numerose strade strade a cui la Svezia riserverà questo stesso trattamento per un totale di oltre 3.000 km.

Questa tecnologia funziona in modo molto simile alla ricarica wireless Qi nei telefoni cellulari. Un tampone o una piastra è incastonato sotto la strada e i veicoli elettrici dotati di una bobina ricevente vengono ricaricati mentre vi passano sopra. Tali offerte sono state sperimentate anche in Germania e nel Michigan.

La tecnologia non solo estenderebbe l’autonomia utilizzabile di un veicolo elettrico, ma potrebbe anche portare a veicoli elettrici più economici grazie a batterie più piccole. Segnaliamo infine che anche Regno Unito, Stati Uniti e India stanno raddoppiando i loro sforzi per costruire strade elettrificate.