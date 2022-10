Auto distrutte nei film: ecco i trucchi di Hollywood [Video]

Nel mondo del cinema gli effetti speciali sono di casa, ma ciò che stupisce è la capacità di rendere credibili anche le scene più assurde. Dietro le quinte, ovviamente, c’è un lavoro di altissimo livello, compiuto da grandi specialisti. Facile imbattersi in film dove la distruzione di auto è di casa. Questo rito, infatti, appartiene al repertorio ordinario, specie quando ci sono di mezzo supereroi, rapine in banca, agenti segreti, ladri e compagnia bella.

Il backstage

Se le scene d’azione sono note un po’ a tutti, pochi conoscono i segreti usati dagli studios per assecondare le richieste molto cavillose dei registi, non solo ad Hollywood. Un video, pubblicato sul canale YouTube di Insider, mostra alcuni trucchi messi in campo dagli specialisti per far sì che i veicoli vengano danneggiati esattamente come vogliono gli uomini dietro le macchine da presa.

Nei fotogrammi tante risposte

Il documentario si giova dell’aiuto di JEM FX, una delle società cui è stato chiesto supporto per la realizzazione del film “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli“. Chi ha visto quest’ultimo ricorda la scena in cui un autobus in fuga a San Francisco passa sopra un gruppo di auto, tra cui una BMW i8 e una Porsche 944, appiattendone completamente il tetto. Come ci ricordano i colleghi di Carscoops, non è facile ottenere un effetto del genere, perché il tetto e i montanti delle vetture sono piuttosto forti.

Auto distrutte alla perfezione

Per ottenere l’effetto “schiacciamento” voluto dalla regia, JEM ha ritagliato alcune sezioni, con interventi invisibili all’esterno, ma in grado di produrre il risultato richiesto. Altri trucchi includono il montaggio di auto con pannelli falsi, modellati in morbido alluminio, che possono accartocciarsi facilmente. Il campionario delle tecniche usate per raggiungere gli effetti cinematografici più coinvolgenti è molto ampio. Nel video sono illustrati alcuni trucchi ricorrenti, ma non pensate che la visione dei fotogrammi vi permetta di rubare il mestiere agli specialisti…