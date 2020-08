All'asta le auto di "C'era una volta a... Hollywood"

Di Tommaso Giacomelli venerdì 7 agosto 2020

Presso l'asta organizzata da Prop Store a Los Angeles, il 26 e il 27 agosto, saranno in vendita le vetture protagoniste di "C'era una volta a... Hollywood", l'ultimo film di Quentin Tarantino

"C'era una volta a...Hollywood" o se preferite "Once upon a time in...Hollywood" è l'ultima fatica cinematografica di Quentin Tarantino, la nona della sua carriera. La pellicola ha vinto due Oscar, uno per la miglior scenografia e un altro a Brad Pitt per il miglior attore non protagonista. Ad ogni modo, il film ambientato sul finire degli anni '60 del secolo scorso nella Hollywood scintillante dell'epoca, è anche un omaggio al mondo dell'automobile, perché sono tantissime le vetture che si sono messe in luce in questo splendido lungometraggio. Recentemente alcune di quelle usate sul set sono finite all'asta, per la gioia degli appassionati.



L'asta Prop Store

Mercoledì 26 e giovedì 27 agosto, gli amanti del cinema e delle quattro ruote, potranno aggiudicarsi le due vetture usate dai protagonisti del film, interpretati da Brad Pitt e da Leonardo Di Caprio. Entrambe le auto saranno battute all'asta specializzata in oggetti di scena Prop Store nel corso di una vendita su larga scala che si terrà a Los Angeles. Gli appassionati di cinema potranno partecipare all'asta di fine agosto anche online, iscrivendosi al sito di Prop Store. Quindi, il lotto comprenderà la Volkswagen Karmann Ghia Blue di Cliff Booth - interpretato da Brad Pitt - per un valore stimato fra i 20.000 e i 30.000 dollari, e la Cadillac Coupe de Ville di Rick Dalton - il personaggio di Leonardo DiCaprio - per un valore stimato fra i 45.000 e i 55.000 dollari. Molte altre auto d'epoca compaiono nell'ode di Tarantino alla Los Angeles degli anni '60, tra cui la MG TD, il classico roadster britannico in cui si vede scortare Sharon Tate (Margot Robbie) dal Roman Polanski interpretato da Rafał Zawierucha, e la prima serie di Porsche 911 appartenuta a Sharon Tate.