Il mondo dell’automobile celebra la vittoria della Renault 5 e della sua variante sportiva Alpine A290, premiate come Auto dell’anno 2025, ma già si guarda al futuro con l’avvio della competizione per il prestigioso riconoscimento del 2026.

Ci sono delle italiane

La macchina organizzativa è in pieno fermento, con una lista preliminare di candidati che viene aggiornata mensilmente. Tra i modelli attualmente in lizza spiccano nomi di rilievo come Audi e-Tron, Citroën C3 Aircross, Fiat Grande Panda e Lancia Ypsilon. Per partecipare alla competizione, le vetture devono rappresentare una nuova generazione e non semplici restyling, con lancio previsto sul mercato entro il 2025.

Il processo di selezione auto 2026 seguirà un calendario rigoroso: entro ottobre verranno annunciate le sette finaliste, mentre a dicembre queste saranno sottoposte ai test drive da parte della giuria. Le valutazioni si concluderanno entro la fine dell’anno, con la proclamazione ufficiale della vincitrice prevista per gennaio 2026.

Dal 1964, il Car of the Year è uno dei premi più ambiti nel settore automobilistico. La giuria, composta da giornalisti specializzati, valuta i modelli in base a criteri come innovazione tecnologica, design, sicurezza, prestazioni e rapporto qualità-prezzo. L’obiettivo è identificare il veicolo che meglio bilancia questi aspetti, diventando un punto di riferimento per il pubblico.

Chi succederà alla R5?

La Renault 5, vincitrice del 2025, ha impressionato la giuria con il suo design che reinterpreta un’icona del passato in chiave moderna, integrando tecnologie avanzate e un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. Questo successo ha ispirato molti costruttori, tracciando una chiara direzione per il futuro.

Tra i candidati più attesi per il 2026 spicca la Fiat Grande Panda, costruita sulla piattaforma STLA City. Questo nuovo modello mira a combinare versatilità e tecnologia avanzata, rispondendo alle crescenti esigenze di sostenibilità ed efficienza. Anche altri marchi di prestigio, come Audi e DS, stanno puntando su proposte elettriche e ibride per conquistare il titolo.

La competizione per l’Auto dell’anno 2026 si preannuncia quindi serrata, con una lista di candidati in continua evoluzione e una giuria pronta a esaminare ogni dettaglio per premiare l’eccellenza che guiderà il futuro della mobilità.