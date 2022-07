Auto colpita da quattro fulmini: scena terrificante, ma tutti illesi [Video]

Vedere un’auto colpita da un fulmine è un evento decisamente raro, ancora di più se i fulmini sono quattro, ma cosa succederebbe se ad essere colpita fosse un’auto elettrica?

Il pick-up colpito da 4 fulmini

Prima di tentare di rispondere a questa domanda vogliamo raccontarvi l’evento a cui ha assistito Michaelle May Whalen, un giorno in cui viaggiava in auto in condizioni metereologiche a dir poco avverse. Whalen ha immortalato con un filmato girato con il proprio smartphone un’auto colpita da una scarica di ben 4 fulmini. L’auto in questione, un pick-up dove viaggiavano il marito e i suoi quattro figli, si trovava davanti la sua vettura quando ad un certo punto è stato colpito da quattro fulmini impressionanti. Dopo che le scariche elettriche che hanno colpito il veicolo, la carrozzeria di quest’ultimo è stata invasa da fiamme e scintille.

Auto colpita da i fulmini: salvi grazie alla “Gabbia di Faraday”

Nonostante l’evento catastrofico le persone a bordo del pick-up sono rimaste miracolosamente illese. Questo perché – come succede nella cosiddetta “Gabbia di Faraday”, su un veicolo le cariche elettriche sono tendono a rimanere sempre all’esterno e a scaricarsi a terra. Questo fenomeno non capita solo alle automobili, ma ad esempio anche agli aerei che senza ombra di dubbio risultano molto più esposti a fenomeni metereologici estremi. Al contrario dei passeggeri rimasti totalmente illesi e senza ferite, l’auto ha riportato seri danni, infatti tutto l’impianto elettrico e i dispositivi elettronici della vettura sono stati letteralmente cotti.

Se fosse stata un’elettrica?

A questo punto sorge spontanea la domanda che ci eravamo posti all’inizio dell’articolo, ovvero cosa sarebbe successo se al posto del pick-up con motore termico ci fosse stata un’automobile con meccanica ibrida o 100% elettrica? Ovviamente è difficile dare una risposta esauriente e definitiva, anche perché non sono stati mai condotti test di questo tipo dalle Case automobilistiche. Quel che è certo però è che le auto elettrificate vantano batterie altamente protette che dovrebbero resistere anche ad eventi di questo tipo, anche se ovviamente il dubbio rimane.