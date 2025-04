Aprile si conferma un mese di grande fermento per il mondo delle auto da collezione, con un catalogo ricco di rarità proposto dalla piattaforma d’aste online Collecting Cars. “Ogni nostra selezione mensile riflette ciò che rende speciale Collecting Cars: dai campioni del motorsport alle più esclusive supercar da collezione”, ha dichiarato Edward Lovett, fondatore e CEO della piattaforma. Questo mese, l’attenzione è tutta su dieci lotti straordinari, pensati per entusiasmare gli appassionati di motori e collezionismo.

Supercar di grido

Tra le protagoniste dell’asta spicca una Ferrari 488 Pista del 2020, ultimo modello V8 di Maranello alimentato esclusivamente a combustione interna. Con una stima di vendita che supera i 700.000 dollari australiani, questa supercar si distingue per la sua elegante carrozzeria Argento Nurburgring e i cerchi in fibra di carbonio, rappresentando un capolavoro dell’ingegneria contemporanea italiana.

Non meno interessante è la Mercedes AMG GT Black Series del 2021, un’autentica supercar dal chilometraggio ridotto e un valore stimato oltre i 300.000 dollari. Per gli amanti delle vetture britanniche, il catalogo include una rara Aston Martin V8 Vantage ‘Oscar India’ del 1985, una delle sole 352 unità prodotte con cambio manuale e caratteristiche X-Pack.

Un’altra gemma in evidenza è l’esclusiva Audi R8 GT Spyder del 2012, prodotta in soli 333 esemplari. Con componenti ultraleggeri e appena 4.821 km percorsi, questa vettura è stimata oltre i 100.000 euro. Gli appassionati di rally, invece, potranno puntare su una Lancia Delta Integrale HF Evoluzione del 1992 in edizione limitata, un simbolo delle competizioni degli anni ’90. Gli amanti delle corse storiche troveranno irresistibile una Trojan T101 Formula 5000 del 1973, completa di certificazione FIA.

Anche un simulatore di guida

Il catalogo di aprile non si limita però alle supercar: l’offerta si completa con oggetti unici come un simulatore di guida ispirato al film “The Italian Job” e un Junior Jeep del 2019, dimostrando la versatilità della piattaforma che abbraccia vari segmenti del collezionismo automobilistico.

Questo mese è già stato segnato da un record per Collecting Cars, che ha venduto la prima Ferrari SF90 XX Spider per 1.700.000 euro, consolidando ulteriormente il suo prestigio nel panorama delle aste auto aprile. Gli interessati possono scoprire tutti i dettagli dei lotti disponibili visitando il sito ufficiale della piattaforma.