Aurelia “Outlaw” European CSL: una Lancia con il 3.2 V6 Busso

I restomod sono di moda, cosa che non stupisce vista l’ondata di nostalgia in cui siamo immersi da qualche anno. Riportare in vita i classici, modernizzati, è un compito difficile, e questa Aurelia “Outlaw” European CSL è un altro esempio nell’elenco.

È opera di Thornley Kelham, che già da tempo aveva presentato un progetto con la Lancia Aurelia come base, sebbene questa nuova variante sia ancora più esclusiva e sportiva.

Upgrade da 220 CV

La Lancia originale sviluppava 120 CV, ma l’Aurelia restomod ha aumentato la sua potenza a 223 CV ed ora l’Outlaw e diventa ancora più esclusiva con una tiratura di sole tre unità. Ognuna di esse prende come base una classica Aurelia, anche se dell’originale rimane praticamente solo la carrozzeria, ed è oggetto di un processo di lavorazione che richiede più di 5.000 ore. Sotto il cofano monta un il celebre 3.2 V6 Busso di Alfa Romeo che sviluppa 300 CV ed è abbinato a un cambio a cinque marce.

Specifiche tecniche

A ciò si aggiungono moderni freni a disco, nuovi pedali, sterzo a pignone e cremagliera con servoassistenza opzionale, differenziale a slittamento limitato, sospensioni anteriori e posteriori riviste e roll-bar. Nonostante le modifiche, pesa solo 1.100 chili.

Look classico

E a tutto questo va aggiunta un’immagine classica dalle forme morbide e di grande personalità, oltre a un interno con materiali di qualità e dettagli interessanti come le cinture a quattro punti.

Al momento non è stato rivelato quanto costerà, ma considerando la sua esclusività e la quantità di ore di lavoro necessarie per realizzarla, possiamo scommettere che non sarà proprio economica.