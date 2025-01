Le famiglie e le imprese italiane hanno sborsato più di 47 miliardi di euro per le auto nel 2024 (immatricolazione di nuove vetture), un dato mai raggiunto prima. Le stime preliminari del Centro Studi Fleet&Mobility, basate sui dati ufficiali delle immatricolazioni forniti da DataForce, evidenziano un aumento del 3% rispetto al 2023. Tuttavia, i volumi complessivi sono diminuiti dell’1%, con 1.576.000 veicoli immatricolati.

Auto nel 2024, prezzi medi rincarati

L’aumento della spesa è principalmente dovuto ai rincari dei prezzi unitari, che sono saliti mediamente a 30.000 euro, oltre mille euro in più rispetto all’anno precedente. Il mercato, purtroppo, appare sempre meno accessibile. Questo fenomeno è attribuibile sia all’aumento dei listini che alla crescita degli acquisti privati, con il noleggio a lungo termine in forte calo. Il declino di questa formula è stato parzialmente compensato dall’aumento delle vendite di vetture a chilometro zero e dei noleggi tramite rent-a-car.

Pier Luigi Del Viscovo, direttore del Centro Studi Fleet&Mobility, sottolinea che gli italiani non hanno mai speso così tanto per l’acquisto di un’auto nuova. Questo riflette una domanda ancora forte, anche se il mercato è diventato meno “popolare” rispetto al passato. Le auto, infatti, sono tornate a essere una spesa significativa, che spesso richiede un periodo di utilizzo più lungo. Sebbene questo non sia necessariamente negativo, Del Viscovo avverte che con l’aumento dei prezzi i volumi di vendita non torneranno ai livelli pre-Covid.

In sintesi, nonostante la spesa record, il mercato delle auto nel 2024 in Italia si sta adattando a un panorama più selettivo, con un mix di consumatori pronti a investire di più per un veicolo che si prevede possa essere utilizzato più a lungo.