A partire dal 1° gennaio 2025, gli aumenti delle tariffe autostradali in Italia interesseranno una porzione significativa della rete stradale. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha annunciato che, mentre il 50% della rete rimarrà esente da aumenti, l’altra metà, gestita principalmente da Autostrade per l’Italia (Aspi), subirà un adeguamento al tasso di inflazione programmato per l’anno, pari all’1,8%.

Aumenti autostradali 2025, lo sconto applicato

Autostrade per l’Italia, che gestisce circa 2.800 chilometri di autostrade, ha confermato questo incremento in linea con la legge n. 193 del 16 dicembre 2024. Questo aumento rappresenta un adeguamento annuale alle dinamiche inflazionistiche previste per il 2025. Nonostante l’aumento, il Mit ha sottolineato che gli sconti generalizzati per gli utenti saranno mantenuti. Senza questi sconti, l’incremento complessivo sarebbe stato di circa il 3%.

Per quanto riguarda le altre tratte autostradali, il quadro è variegato. La società Salerno-Pompei-Napoli vedrà un incremento tariffario dell’1,677%. Tuttavia, la concessionaria Alto Adriatico, che gestisce diverse autostrade nel nord-est del paese, ha scelto di non adeguare le tariffe all’inflazione per il 2025, mantenendo così i costi invariati.

Il Mit, in collaborazione con il ministero dell’Economia (Mef), ha sottolineato che queste decisioni fanno parte di un aggiornamento generale dei Piani economico-finanziari (Pef) delle 22 società concessionarie coinvolte. L’obiettivo è allinearsi con le indicazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, che ha dato il via libera all’aggiornamento delle tariffe.

Con queste modifiche, il panorama autostradale italiano si prepara ad affrontare un nuovo anno con adeguamenti parziali, cercando di bilanciare le necessità di aggiornamento con il mantenimento degli sconti per gli utenti.