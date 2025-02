“La perfezione è nei dettagli”, recita un vecchio adagio, e l’Audi Ur-Quattro modificata da Herold Motorsport ne è la perfetta incarnazione. Questo capolavoro di ingegneria automobilistica trasforma un’icona degli anni ’80 in una moderna supercar da 401 cavalli, mantenendo la sua anima stradale ma con prestazioni da pista.

Audi Ur-Quattro, una creazione unica

Questa creazione unica porta la firma di Willi Herold, ex pilota STT diventato guru del tuning estremo, che ha completamente reinventato la leggendaria coupé tedesca. Il cuore pulsante non è più il classico cinque cilindri Audi, bensì un sorprendente motore quattro cilindri da 2 litri potenziato con un turbocompressore Garrett GTX. La geniale combinazione di un blocco diesel con una testata da Golf 16V, unita a un sistema di raffreddamento aria-aria, ha permesso di raggiungere prestazioni eccezionali su un telaio che pesa appena 1100 kg.

L’eccellenza ingegneristica si estende al telaio, dove un sottoscocca in alluminio sandwich garantisce rigidità e leggerezza. Le sospensioni custom si sposano con pneumatici da competizione da 285/295 su cerchi da 18 pollici, assicurando un’aderenza straordinaria in ogni condizione.

La filosofia del design leggero si manifesta nella carrozzeria, dove il carbonio regna sovrano: cofano, parafanghi e portellone ne sono un esempio. I vetri tradizionali hanno ceduto il posto al Makrolon, materiale innovativo che combina resistenza e leggerezza.

Equilibrio tra sportività e comfort

Nonostante le sue credenziali da pista, l’abitacolo mantiene un equilibrio tra sportività e comfort quotidiano. Il cruscotto originale dialoga con elementi racing, creando un ambiente dove prestazioni e praticità coesistono armoniosamente.

L’Audi Ur-Quattro di Herold rappresenta il punto d’incontro tra heritage e innovazione, dimostrando come la passione per l’automobilismo possa trasformare un’auto storica in un capolavoro contemporaneo senza tradirne l’essenza.