La DragonTT Project Hero è un’audace reinterpretazione della Audi TT di seconda generazione, realizzata dalla casa di design spagnola Dragon Motors. Dotata di un bodykit estremamente aggressivo, ispirato allo stile Max Power, questa trasformazione aggiunge 50 cm alla lunghezza originale dell’auto e 66 cm alla larghezza, rendendola radicalmente diversa dal modello di base.

Il design della DragonTT trae ispirazione dai precedenti lavori dell’azienda su motociclette e auto da film. Attualmente, esiste solo un esemplare costruito per la Spain Future Foundation, un’organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla democratizzazione della tecnologia per le fasce più vulnerabili della società.

L’estetica della DragonTT è tanto affascinante quanto spaventosa: il frontale presenta linee nette e spigolose con un paraurti imponente, abbinato a un cofano ricco di prese d’aria e tagli, tutti realizzati in fibra di vetro ad alta resistenza o fibra di carbonio. Le porte in stile Lamborghini, i cerchi in lega unici e gli specchietti personalizzati completano il look estremo dell’auto.

Ma è il retro a lasciare senza parole: al posto del lunotto, troviamo una superficie fortemente ventilata con numerosi dettagli decorativi e i tubi di scarico posizionati in modo insolito che costringono la targa a essere collocata in cima al portellone.

Gli interni mantengono il tema futuristico, con un cruscotto e un pannello strumenti completamente ridisegnati, pur conservando il logo Audi sul volante e i quadranti originali. Dragon Motors assicura che l’auto è omologata per l’uso su strada, nonostante il suo aspetto stravagante.

Per chi non possiede un’Audi TT ma vuole personalizzare un’altra vettura, Dragon Motors è in grado di applicare lo stesso trattamento a qualsiasi modello. L’azienda offre un servizio di design su misura, sviluppando da zero progetti unici e di alta qualità per i suoi clienti. Sotto il cofano, la DragonTT può ospitare i motori benzina tipici delle Audi del periodo 2006-2014, incluso il potente 2,5 litri a cinque cilindri della TT RS, con la possibilità di una conversione a GPL per ridurre l’impatto ambientale.

Dragon Motors non specifica il costo della trasformazione, ma è certo che il prezzo finale comprenderà sia il bodykit che il costo della vettura di base.