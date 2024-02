Audi svela i primi dettagli e le immagini ufficiali della rinnovata S3

Audi ha rilasciato una serie di immagini del nuovo restyling della Audi S3. Questo aggiornamento porta numerosi miglioramenti, tra cui un motore da 2,0 litri che eroga 333 CV, 23 cavalli in più rispetto alla versione precedente. Per anticipare l’arrivo del nuovo modello, il produttore di Ingolstadt ha diffuso una serie di immagini del veicolo, attualmente in fase di test in Oman.

Nuove immagini e nuovi dettagli su Audi S3 2024

Nonostante i prototipi siano ancora avvolti da una pellicola mimetica che nasconde le principali novità estetiche, Audi ha rivelato le modifiche tecniche apportate alla nuova Audi S3. L’auto presenta un nuovo frontale con una griglia rivista e un logo riposizionato. A questi si aggiungono un paraurti più sportivo e fari evolutivi. Le modifiche continuano anche nella parte posteriore, dove il modello è stato equipaggiato con un nuovo paraurti dotato di catarifrangenti angolari alloggiati in una rientranza che simula una presa d’aria. Sono presenti anche nuove luci posteriori, uno scarico Akrapovic e un diffusore molto più aggressivo.

Innanzitutto, il motore turbo da 2.0 litri è stato aggiornato per erogare 23 cavalli e 20 Nm in più rispetto alla versione precedente. Parliamo ora di 333 cavalli e 420 Nm di coppia, disponibili tra 2.100 e 5.500 giri/min. Grazie a questa maggiore potenza, la nuova Audi S3 restyling è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi. La velocità massima rimane elettronicamente limitata a 250 km/h.

Inoltre, il cambio automatico S Tronic a 7 rapporti è stato ricalibrato per migliorare l’accelerazione. Per aumentare l’agilità, la Audi S3 restyling sarà dotata di un sistema di distribuzione della coppia variabile tra le ruote posteriori. I conducenti avranno accesso a una nuova modalità di guida chiamata Dynamic Plus. Una volta attivata, l’auto sovrasterzerà e manterrà il minimo a 1.300 giri al minuto (+200 giri al minuto) per consentire uno sprint più rapido.

Anche lo sterzo è stato migliorato e l’asse anteriore è stato modificato. Parlando ancora dell’asse anteriore, sono stati installati freni con dischi ventilati, che presentano un diametro di 357 millimetri. Inoltre, i dischi sono ora più spessi di 34 millimetri rispetto alla versione precedente, e le pinze sono dotate di 2 pistoni. Audi non ha specificato una data precisa per il lancio del nuovo restyling della S3, ma è probabile che avvenga nel prossimo futuro.