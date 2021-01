Audi SQ5 Sportback: i prezzi per il mercato italiano

La nuova Audi SQ5 Sportback sarà disponibile anche sul mercato italiano, dal mese di giugno al prezzo base di 85.300 euro. Sotto al cofano sarà alloggiato il motore diesel 3.0 TDI V6 da 341 CV di potenza e 700 Nm di coppia massima, dotato di compressore ad azionamento elettrico, turbocompressore e tecnologia mild hybrid da 48V. Abbinato al cambio automatico tiptronic ad otto rapporti, nonché alla trazione integrale quattro, il suddetto propulsore consente di raggiungere la velocità massima di 250 km/h e coprire lo spunto 0-100 in 5,1 secondi.

La dotazione di serie della nuova Audi SQ5 Sportback comprenderà i fari anteriori Audi Matrix a led, i gruppi ottici posteriori con le tecnologia Oled, gli ammortizzatori regolabili con il dispositivo Audi drive select che prevede le modalità di guida auto, comfort, efficiency, dynamic, offroad ed individual, i cerchi in lega da 20 pollici di diametro, i battitacco in alluminio illuminati con il logo S, i sedili sportivi regolabili elettricamente, gli interni in pelle e microfibra dinamica, più gli inserti dell’abitacolo in alluminio spazzolato. Tra gli optional, invece, figurano le sospensioni pneumatiche adaptive air suspension S con la modalità di guida aggiuntiva allroad, il differenziale posteriore sportivo e i cerchi in lega da 21 pollici.

Inoltre, nella gamma italiana della nuova Audi SQ5 Sportback sarà inclusa anche la versione speciale Sport Attitude dalla caratterizzazione ancora più sportiva, in vendita a 88.400 euro e con la dotazione di serie completa di tetto apribile panoramico in vetro, sedili posteriori plus, pacchetto luci ambiente plus, Audi sound system e chiave comfort che prevede lo sbloccaggio del portellone posteriore mediante sensori e antifurto.