Audi SQ2 2021: prezzo, motore, dotazione

A due anni esatti dal debutto, Audi dà inizio alla fase di lancio commerciale della nuova declinazione 2021 di Audi SQ2, versione aggiornata del compact SUV ad alte prestazioni lanciato all’inizio del 2019 quale variante più sportiva di Audi Q2, anch’essa sottoposta ad un recente restyling. Audi SQ2 2021 esordirà nelle concessionarie italiane a febbraio 2021.

Ecco quanto costa

L’esordio di Audi SQ2 2021 (declinata in due configurazioni di allestimento: SQ2 ed SQ2 Sport Attitude) nelle concessionarie italiane è fissato per febbraio 2021. Di seguito gli importi di vendita “chiavi in mano”.

Audi SQ2: 51.700 euro

Audi Sq2 Sport Attitude: 55.600 euro.

Corpo vettura: le novità

L’aggiornamento di modello adotta il tipico bodykit delle più recenti varianti sportive di Ingolstadt: all’esterno si segnalano, fra gli altri, la calandra “single-frame” con griglia a nido d’ape e collocata leggermente più in basso rispetto alla lineup Q2, le tre caratteristiche feritoie orizzontali appena al di sopra della battuta del cofano motore a richiamare lo stile della “storica” Audi Quattro Sport, prese d’aria di maggiori dimensioni, un ampio spoiler posteriore ed un diffusore inferiore che integra due coppie di terminali di scarico, e l’assetto, ribassato di 20 mm rispetto alla gamma Q2 ed ulteriormente irrigidito.

L’impostazione esteriore si completa con la fanaleria Full Led (a richiesta, e di serie su SQ2 Sport Attitude, c’è la tecnologia Matrix Led con fanaleria posteriore a Led ed indicatori di direzione dinamici), gusci degli specchi retrovisori in aluminium look, verniciatura in Argento selenite (oppure, a scelta, Grigio Manhattan, Grigio Platino o Nero Brillante) per i “blade” ai montanti C, modanature in nero alle cornici dei finestrini ed un più ampio “pacchetto” Look Nero.

Abitacolo: consueta atmosfera racing

All’interno, l’immagine sportiva della vettura si riflette nel nuovo volante multifunzione Plus, nei sedili semianatomici, nella pedaliera con poggiapiede in acciaio inox. Da segnalare, fra le novità di equipaggiamento, l’introduzione della suite di servizi Audi Connect Safety & Service (studiati per migliorare il comfort e la sicurezza di viaggio) ed Audi Connect Remote & Control nella dotazione di serie: questa funzione consente di ottenere informazioni utili sul veicolo attraverso un collegamento smartphone mediante la App myAudi.

Buona, in relazione alle compatte dimensioni esterne (4,21 m di lunghezza; 1,8 m di larghezza; 1,49 m di altezza per un passo di 2.594 mm) ed all’appeal sportivo della vettura, la capienza utile del vano bagagli: da 335 litri nel normale assetto di marcia a 1.000 litri con i sedili posteriori completamente abbattuti.

Motorizzazione: una vecchia conoscenza

Sotto al cofano, Audi SQ2 2021 viene equipaggiata con la consueta unità motrice 2.0 TSI, abbinata al cambio S Tronic doppia frizione sette rapporti ed alla immancabile trazione integrale permanente Quattro con frizione elettroidraulica a lamelle. Dotazioni specifiche di Audi SQ2 2021 sono un impianto di scarico dedicato, la taratura specifica dello sterzo progressivo (servoassistenza e demoltiplicazione variabili) e dell’Esc, e l’impianto frenante con dischi da 340 mm all’avantreno e 310 mm al retrotreno, con pinze “S” verniciate in rosso a richiesta.

Di seguito i principali valori prestazionali dichiarati.

Potenza massima: 300 CV fra 5.300 e 6.500 giri/min

Coppia massima: 400 Nm fra 2.000 e 5.000 giri/min

Velocità massima: 250 km/h

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 4”9.

I principali equipaggiamenti di serie

(Fra parentesi gli allestimenti della versione Sport Attitude).

Esterni

Cerchi in lega da 8.18” con pneumatici da 235/45 R 18 (Audi Sport da 8×19” con cerchi da 235/40 R 19)

“Blade” in tinta Argento Selenite

Verniciatura completa in tinta carrozzeria

Gruppi ottici Full Led (fanaleria Matrix Led e luci posteriori a Led con indicatori di direzione dinamici)

Gusci degli specchi retrovisori esterni “aluminium look”

Specchi esterni a regolazione e riscaldamento elettrici (ripiegabili a comando elettrico e con funzione automatica di schermatura anti-abbagliamento)

Assetto sportivo “S”

Cornici della finestratura laterale in nero

Parabrezza con fascia antiriflesso grigia

Due coppie di terminali di scarico “S” a sezione ovale.

Interni

Battitacco anteriori “S” in alluminio, illuminati

Illuminazione “ambient” a Led con luci di lettura e illuminazione pozzetti piedi

Illuminazione a Led vano bagagli

Specchietti di cortesia illuminati

Specchio retrovisore centrale antiabbagliamento a mano (con funzione di schermatura antiabbagliamento automatica e disegno senza cornice)

Rivestimento padiglione in tessuto nero

Volante sportivo “Plus” multifunzione a tre razze, rivestito in pelle con cuciture a contrasto, regolabile in altezza ed in profondità, con 12 pulsanti per il controllo dell’infotainment

Pedaliera sportiva e poggiapiede in acciaio inox

Supporto lombare a quattro vie per i sedili anteriori (per versione SQ2 Sport Attitude)

Sedili anteriori semianatomici con regolazione manuale in altezza

Rivestimento sedili in tessuto “Pulse” e pelle con accenti decorativi in similpelle nera o rossa e punzonatura del monogramma “S” sugli schienali dei sedili anteriori

Sedili posteriori a schienale ribaltabile nello schema 40:60

Bracciolo centrale anteriore con regolazione dell’inclinazione e regolazione in senso longitudinale

Modanature in alluminio spazzolato su plancia, consolle centrale e pannelli porta

Dettagli “aluminium look” su bocchette di aerazione, pulsante di regolazione specchietti, cornice intorno agli apriporta interni, pulsanti alzacristalli, tasti di comando del freno di stazionamento, vano portamonete, cornice inserto cilindrico per la presa di corrente a 12 V, accensione luci e inserto maniglie interne delle porte.

Infotainment e sicurezza

Freno di stazionamento elettromeccanico con assistente alla partenza

Assetto sportivo “S” (molle e ammortizzatori a taratura specifica, altezza da terra ridotta di 20 mm)

Audi Drive Select a cinque modalità (Auto, Comfort, Dynamic, Efficiency ed Individual) e adattamento funzionale di servosterzo, curve caratteristiche del motore e cambio S Tronic ed impostazione degli altri equipaggiamenti a richiesta

Servosterzo progressivo

Modulo infotainment di informazioni per il conducente con schermo a colori da 3.5” HD per la visualizzazione di velocità (tachimetro digitale), data e ora, contakm, temperatura esterna, avvertimento livello carburante con autonomia residua, indicazione cambio marce (per cambio manuale o cambio automatico in modalità manuale), indicazione stazione radio o titolo del brano in ascolto, lista stazioni radio o lista brani, menu telefono, informazioni di navigazione (se disponibile) istruzioni dei dispositivi di assistenza alla guida (se disponibile), informazioni su consumi medi e istantanei, velocità media, distanza percorsa e tempi di viaggio e sistema di rilevamento attenzione del conducente (attivo a velocità comprese fra 65 km/h e 200 km/h) disattivabile tramite il Menu Car

Audi Virtual Cockpit (per la versione SQ2 Sport Attitude), con display strumentazione digitale da 12.3“ con visualizzazione di velocità e numero di giri, mappe stradali 3D, servizi Audi Connect, informazioni multimediali e radio, integrazione dell’intero pacchetto di funzioni MMI, due differenti grandezze di visualizzazione degli indicatori circolari, possibilità di configurazione dei valori del computer di bordo nel contagiri, visualizzazione permanente delle informazioni di navigazione nel tachimetro con autopilota attivo, sistema di rilevamento attenzione alla guida (attivo a velocità comprese fra 65 km/h e 200 km/h) disattivabile attraverso il Menu Car

Suite di servizi Audi Connect Remote & Control (per il modulo MMI Navigation Plus) collegabile allo smartphone utente attraverso la App myApp e che consente di visualizzare vari parametri veicolo e di utilizzo (consumi, chilometraggio, prossimo intervallo di manutenzione o ultima posizione di parcheggio), il blocco e lo sblocco della vettura in sosta

Audi Connect Safety&Service con chiamata di emergenza e di assistenza, chiamata online in caso di guasto, servizio assistenza danni Audi, appuntamento Service Audi online

Audi Connect Navigation & Infotainment per tre anni

Sistema di navigazione MMI Navigation Plus con MMI Touch mediante display HD da 8.3”

Interfaccia Bluetooth

Impianto audio digitale DAB con otto altoparlanti (sistema Audi Sound System da 180W con 10 altoparlanti ed amplificatore a 6 canali)

Antifurto immobilizer.

Sistemi ADAS