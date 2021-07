Audi Skysphere Concept: anticiperà la nuova mobilità del marchio

L’Audi SkySphere è una concept car che sarà presentata il 10 agosto 2021. Sarà il primo veicolo del Gruppo Volkswagen basato sulla nuova piattaforma SSP, che diventerà egemonica in tutto il Gruppo a partire dalla metà del decennio.

Tre prototipi elettrici

La Skysphere fa parte di un un gruppo di tre prototipi elettrici che anticipano la nuova mobilità secondo Audi. Gli altri due sono la Grand Sphere e l’Urban Sphere, e insieme sono chiamati a “reinventare la mobilità”, stando alle parole del produttore.

I dettagli di questo modello sono ancora scarsi, ma le prime anticipazioni sono già trapelate. E la più rivelatrice è la sua silhouette, che conferma un passo molto generoso con sbalzi minimi e un lungo cofano.

Ispirazione dall’Audi dell’inizio del XX secolo

Il marchio dei Quattro Anelli ha mostrato anche le prime immagini del frontale e del posteriore, rivelando un fermo impegno per la tecnologia led e linee fluide che definiranno stilisticamente questo progetto. Particolarmente interessante è la reinterpretazione della calandra anteriore Singleframe che rappresenta un notevole cambio di passo rispetto alla linea che stiamo vedendo nella produzione e-tron.

Al di là dell’esercizio creativo che comporterà, il grande interesse di questa Skysphere sarà nella sua architettura. Questa sarà la piattaforma modulare SSP, la Scalable Systems Platform, lanciata nel marzo 2021 come soluzione del futuro per l’intero Gruppo VW. La SSP sostituirà l’attuale MEB e dalla metà del decennio diventerà l’unica piattaforma per tutti i marchi che rientrano nel Gruppo Volkswagen.

Il progetto Artemis

Sulla Skysphere, infine, Audi ha detto che “sarà un’auto per i guidatori, ma che sarà anche autonoma”. Il suo sviluppo fa parte del Progetto Artemis, la cui tecnologia finirà per essere filtrata a Volkswagen, che sarà il marchio incaricato di cercare il volume delle vendite – Audi ha una connotazione sportiva e premium.