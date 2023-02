Audi S4 e S5 Black Edition: dotazioni, novità, prezzi

Una nuova ed esclusiva caratterizzazione estetica per i modelli “S” della lineup Audi A4 e A5: ecco, in estrema sintesi, il messaggio contenuto nel debutto degli inediti “pacchetti” Black Edition e Black Edition Pro, che esordiscono in listino ad arricchire le proposte di allestimento per le versioni più sportive di fascia medio-alta di Ingolstadt.

Black Edition e Black Edition Pro: le dotazioni

Nel dettaglio, i nuovi kit, annunciati nell’autunno 2022, sono disponibili per le seguenti versioni:

Audi S4 TDI, S4 Avant TDI, S5 Coupé TDI, S5 Sportback TDI (tutte provviste della motorizzazione turbodiesel V6 3.0 TDI da 341 CV e 700 Nm di coppia massima, con compressore elettrico e tecnologia mild-hybrid a 48V);

da 341 CV e 700 Nm di coppia massima, con compressore elettrico e tecnologia mild-hybrid a 48V); Audi S5 Cabriolet TFSI (motorizzazione 3.0 V6 TFSI da 354 CV e 500 Nm).

Black Edition

Ecco l’elenco degli accessori proposti dal marchio dei Quattro Anelli nel nuovo pacchetto Black Edition.

Accenti in nero lucido alla griglia “single-frame”;

Dettagli in nero lucido alle prese d’aria laterali;

Modanature in nero lucido alle cornici della finestratura laterale;

Finitura in nero lucido al diffusore posteriore, al “badge” Audi anteriore e ai listelli sottoporta;

Set di cerchi a cinque razze, da 19” e finitura in nero antracite, per Audi S4, da 20” nel disegno a razze sdoppiate e verniciati in nero lucido per Audi S5;

Cover vano capote e cornici dei cristalli laterali cromate per Audi S5 Cabriolet;

Terminali di scarico in dark chrome per Audi S4 TDI, S4 Avant TDI, S5 Coupé TDI e S5 Sportback TDI, e in nero lucido per Audi S5 Cabriolet TFSI.

Black Edition Pro

Alle dotazioni del pacchetto Black Edition aggiunge:

Gusci degli specchi retrovisori esterni verniciati in nero lucido;

Led sottoporta con proiezione a terra del “logo” S;

Kit illuminazione “ambient” multicolore;

Pinze freni verniciate in rosso con logo “S” all’avantreno;

Decal adesive dei Quattro Anelli collocate in prossimità dei passaruota anteriori;

Gruppi ottici Led Matrix per la lineup Audi S5.

Black Edition e Black Edition Pro: ecco quanto costano

I nuovi pacchetti estetici Black Edition e Black Edition Pro vengono proposti a partire da 2.300 euro, dunque con un vantaggio cliente che si avvicina al 40%.

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita in relazione ai modelli che ne sono equipaggiati.