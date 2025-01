La tecnologia mild hybrid, nota anche come MHEV, è da tempo una colonna portante nel settore automobilistico, ma Audi ha deciso di ridefinire gli standard. Nel 2025, il marchio tedesco ha presentato il rivoluzionario sistema MHEV Plus, una soluzione avanzata che ha debuttato sui nuovi modelli di Audi A5 e Q5, puntando su efficienza e innovazione.

Il sistema MHEV Plus si distingue per l’integrazione del sofisticato Powertrain Generator (PTG), un motore sincrono a magneti permanenti capace di generare fino a 18 kW (24 CV) di potenza e una coppia massima di 230 Nm. Questo dispositivo non solo assiste il motore termico durante le fasi di maggiore richiesta, come le accelerazioni, ma è anche in grado di recuperare fino a 25 kW di energia durante frenate e decelerazioni. Il risultato è una guida più efficiente e rispettosa dell’ambiente.

A supporto del PTG, Audi ha introdotto il Belt Alternator Starter (BAS), un generatore elettrico azionato da cinghia che svolge la doppia funzione di motorino di avviamento e alternatore. Alimentato da una batteria a 48 volt posizionata sopra l’asse posteriore, il BAS garantisce riavvii rapidi e fluidi. La batteria, inoltre, è dotata di un circuito di raffreddamento dedicato, progettato per mantenere elevate prestazioni anche in condizioni di stress termico.

Ma quali sono i vantaggi concreti di questa innovazione? Prendendo come riferimento il motore 2.0 TDI da 204 CV della nuova Audi A5, il sistema MHEV Plus permette di ridurre le emissioni di CO₂ di circa 10 g/km e il consumo di carburante di 0,38 l/100 km. Questi risultati dimostrano come l’elettrificazione, anche nelle sue forme più semplici, possa rappresentare un passo importante verso un futuro più sostenibile.

Il sistema MHEV Plus ridefinisce i confini della tecnologia mild hybrid, dimostrando che l’ibrido può evolversi per offrire maggiore efficienza senza compromettere le prestazioni. Audi ribadisce così il suo impegno nell’innovazione, proponendo soluzioni che uniscono sostenibilità e piacere di guida.