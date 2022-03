Audi e-tron Sportback 2023: le foto spia ufficiali del restyling

Durante i suoi test invernali (Audi Winter Drive) la Casa dei Quattro Anelli ha condiviso una serie di immagini dell’imminente restyling della e-tron Sportback, ancora con la carrozzeria parzialmente mimetizzata. Il modello rinnovato, che secondo indiscrezioni sarà ribattezzato Q8 Sportback e-tron, manterrà la sua estetica praticamente invariata ma le novità a livello tecnico saranno comunque numerose.

Sebbene e-tron ed e-tron Sportback siano in realtà due modelli relativamente recenti (il primo è stato lanciato nel 2019 e il secondo nel 2020), la verità è che sono rimasti rapidamente indietro rispetto agli ultimi lanci elettrici dell’azienda. Per questo motivo entrambi riceveranno un aggiornamento entro la fine dell’anno.

Poche novità estetiche

Il design delle nuove Q8 e-tron e Q8 Sportback e-tron sarà molto simile alle versioni attuali. Nonostante i fari rimarranno invariati, verrà modificata la griglia Singleframe. Debutteranno anche nuove ruote e una rinnovata tavolozza di colori. I cambiamenti nella cabina saranno pochi, anche se presenti.

Batteria più potente, autonomia estesa

L’attuale capacità della batteria di 95 kWh (che fornisce un’autonomia massima di 436 km WLTP all’e-tron e 446 km WLTP all’e-tron Sportback) dovrebbe lasciare il posto a un nuovo pacchetto da 110 kWh che consentirà a entrambi i modelli di superare la barriera di 600 km WLTP, ponendosi all’altezza di rivali come la nuova BMW iX.

Stessa piattaforma (MLB Evo)

La nuova Audi Q8 e-tron continuerà a sfruttare la piattaforma MLB Evo, mentre il sistema di ricarica sarà potenziato (attualmente raggiunge una potenza di picco di 150 kW in corrente continua). Tuttavia non sarà dotato di un sistema elettrico da 800 volt come l’e-tron GT e l’e-tron Q6.

La Q8 e-tron e la Q8 Sportback e-tron dovrebbero rimanere in vendita fino al 2026, anno in cui verrà lanciata una nuova generazione che, pur mantenendo il nome attuale, sarà un veicolo completamente nuovo anche se ancora non è chiaro se sarà basata sul pianale DPI della Q6 e-tron o se al contrario farà debuttare la nuova piattaforma SSP del Gruppo Volkswagen.

Con il restyling della e-tron alla fine del 2022 e l’arrivo della Q6 e-tron nel 2023, Audi avrà un totale di tre SUV elettrici nella sua gamma (Q4 e-tron, Q6 e-tron, Q8 e -tron), tutti con versioni «coupé» Sportback.