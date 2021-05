Audi e-tron S line Black Edition: ancora più stile e sportività

Il marchio con dei Quattro Qnelli è in fase di aggiornamento dei suoi modelli, un retrofitting che manterrà i prezzi, in cambio di un aumento della dotazione di serie con nuove finiture speciali. È il caso della nuova Audi e-tron S line Black Edition, che si presenta con un’immagine più esclusiva, sportiva ed elegante.

Nello specifico si tratta di un’edizione speciale per l’Audi e-tron e per l’Audi e-tron Sportback. Il primo modello della gamma di auto elettriche di Ingolstadt aggiunge così una serie di dettagli specifici come le rifiniture verniciate di nero, la griglia Singleframe, gli anelli Audi che brillano all’anteriore, i nuovi specchietti retrovisori e i cerchi in lega da 21 pollici. La nota di contrasto è fornita dalle pinze dei freni verniciate in arancione.

Un’edizione speciale del SUV elettrico

L’Audi e-tron S line black edition è proposta con una serie di particolari colori per la carrozzeria, con l’effetto di un accattivante contrasto. Le tinte sono: Chronograph Grey, Glacier White e Black Myth. Anche i finestrini posteriori e il lunotto sono stati oscurati.

All’interno si fa notare il colore nero per il rivestimento in microfibra e poliestere riciclato dei sedili sportivi, del bracciolo centrale e delle cinture di sicurezza, elementi che hanno anche il colore arancione delle pinze dei freni sulle cuciture a contrasto. La Audi e-tron S line black edition dispone anche di proiettori a LED integrati sotto le porte anteriori che proiettano il nome del modello a terra quando le portiere vengono aperte.

Motorizzazioni

La nuova edizione speciale è disponibile con le versioni 50 quattro e 55 quattro, la prima con due motori elettrici che producono una potenza massima di 230 kW (313 CV) e 300 kW (408 CV), entrambe dotate di un nuovo caricabatterie a bordo da 22 kW in corrente alternata che riduce i tempi di ricarica. La nuova edizione speciale è già in vendita in Germania.