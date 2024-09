L’Audi e-tron GT si rinnova con un leggero restyling di metà carriera, portando con sé aggiornamenti estetici e tecnologici che allineano il modello alle più recenti tendenze della casa tedesca. In occasione del lancio commerciale globale, Audi ha svelato una versione esclusiva in edizione limitata: la Audi e-tron GT Exclusive Edition, disponibile in soli 299 esemplari. Questa edizione speciale sarà offerta per tutte le motorizzazioni, inclusi i modelli più performanti come le versioni S, RS e RS Performance.

Esternamente, la Exclusive Edition si distingue per una selezione di colorazioni uniche. Gli acquirenti potranno scegliere tra il Grigio Arabica lucido, ispirato al celebre Grigio Daytona, oppure l’Oro Neodimio opaco, una scelta audace che sottolinea l’eleganza e l’esclusività del modello. Entrambi i colori sono abbinati a cerchi in lega specifici, ripresi dai più recenti modelli RS, disponibili anche in versione termica, e rifiniture nere che completano il look sportivo e sofisticato dell’auto.

Gli interni di Audi e-tron GT Exclusive Edition

Le personalizzazioni proseguono all’interno, dove l’abitacolo è stato progettato per offrire un’esperienza di lusso senza precedenti. I sedili centrali sono rivestiti con una combinazione di tessuto Cascade, microfibra Dinamica e pelle artificiale Mono, con dettagli in Grigio Menta che contrastano elegantemente con le finiture in legno di eucalipto antracite, una novità per il marchio. Ulteriori dettagli esclusivi comprendono i badge Audi exclusive sulle portiere, griglie degli altoparlanti in tinta coordinata e rifiniture in microfibra Dinamica.

Ma le personalizzazioni non si fermano qui. La divisione Audi exclusive ha integrato anche caratteristiche tecnologiche su misura. Il sistema di infotainment, ad esempio, presenta un’interfaccia unica che, all’avvio, mostra il numero sequenziale di ciascun modello limitato. L’illuminazione ambientale dell’abitacolo è stata inoltre progettata per armonizzarsi con i colori scelti per gli esterni.

Audi non ha ancora comunicato il prezzo di vendita di questa edizione esclusiva. Tuttavia, ulteriori dettagli saranno disponibili all’avvicinarsi della data di commercializzazione di questo modello unico nel suo genere.