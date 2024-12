Audi e QIA: partnership strategica per il debutto in Formula 1 nel 2026

Audi e Qatar Investment Authority (QIA) stringono un’alleanza strategica in vista del debutto dei quattro anelli in Formula 1 nel 2026. Il fondo sovrano del Qatar ha acquisito una partecipazione significativa di minoranza in Sauber Holding AG, che diventerà il team ufficiale di Audi nella massima categoria del motorsport.

L’investimento di QIA rappresenta una pietra miliare nel progetto Audi Formula 1, portando capitali e risorse cruciali per rafforzare le infrastrutture e costruire una squadra competitiva. Questo supporto finanziario si tradurrà in uno sviluppo accelerato del team e delle sue sedi operative, con l’obiettivo di ottenere successi duraturi.

La Formula 1 si conferma uno sport in rapida crescita, con un pubblico sempre più coinvolto e nuove opportunità globali. Audi, forte della propria esperienza tecnologica, debutterà con una monoposto progettata secondo i regolamenti tecnici del 2026. I centri di Neuburg e Hinwil sono già al lavoro per ottimizzare lo sviluppo del progetto.

Tra le recenti novità, spiccano la nomina di Mattia Binotto come CTO e COO, l’ingresso di Jonathan Wheatley come team principal e il giovane talento Gabriel Bortoleto, che si unirà al veterano Nico Hülkenberg per il prossimo campionato. Questi cambiamenti sottolineano l’ambizione di Audi di lasciare il segno in Formula 1.

Gernot Döllner, CEO di AUDI AG, ha dichiarato: “L’ingresso di QIA nel progetto conferma la fiducia che stiamo raccogliendo. Questo investimento ci consentirà di accelerare lo sviluppo delle nostre strutture e prepararci al meglio per il debutto del 2026”.

Anche Mohammed Al-Sowaidi, CEO di QIA, ha espresso entusiasmo: “La Formula 1 rappresenta un’entusiasmante opportunità di crescita. Audi, con il suo know-how tecnico e sportivo, è il partner ideale per entrare nel motorsport. Crediamo nella visione strategica di Audi e siamo pronti a sostenerla per raggiungere traguardi importanti”.

Questa partnership segna un passo decisivo verso il futuro di Audi in Formula 1, con una visione chiara: diventare protagonisti e innovatori in uno degli sport più amati al mondo.