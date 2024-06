Audi e il motore da Formula 1: completata la messa a punto

Il lavoro sulla Power Unit per la partecipazione di Audi alla Formula 1 è in corso da oltre due anni. L’Audi Formula Racing GmbH, appositamente creata, è responsabile dello sviluppo dell’unità ibrida di F1 e ha completato con successo la fase di messa a punto. Insieme allo stabilimento di Hinwil, il team di Neuburg costituirà il futuro factory team con cui Audi gareggerà nella classe regina nel 2026. La Power Unit Audi F1 “Made in Germany” sta facendo grandi progressi a porte chiuse. Il CEO di AFR, Adam Baker fornisce una panoramica sullo stato attuale.

I progressi della Power Unit

“Dopo soli due anni, la nostra Power Unit, composta da motore a combustione, motore elettrico, batteria ed elettronica di controllo, funziona dinamicamente sul banco di prova. Il successo dell’unione dei vari componenti in un’unica unità è il risultato di un duro lavoro e di un grande lavoro di squadra. L’Audi Power Unit ha già percorso distanze di gara simulate sul banco di prova. Nel 2023 abbiamo accumulato molto tempo di prova con i singoli componenti e siamo stati in grado di incorporare l’esperienza acquisita nelle successive fasi di costruzione in parallelo. Sono stati raggiunti traguardi e obiettivi significativi, il che dà una bella sensazione a tutto il team“, ha detto Baker.

“Come tutti gli altri team di Formula 1 e i produttori di Power Unit, abbiamo dovuto affrontare la sfida di organizzarci di conseguenza. È una questione di efficienza e di conformità ai costi. Un vantaggio è stato quello di poter partire da un foglio bianco, per così dire, creando la nostra società, Audi Formula Racing GmbH, per il progetto. Fin dall’inizio avevamo un quadro chiaro di strutture, sistemi, processi e la giusta mentalità. Il tema delle finanze ha un impatto diretto sulle prestazioni a causa del tetto dei costi. In Formula 1 non c’è mai stato un legame così diretto tra efficienza operativa e successo sportivo. Il fatto che possiamo operare al limite del tetto dei costi con lo sviluppo della PU ci mette alla pari con i nostri concorrenti“, ha aggiunto sempre Baker.

La sfida di Audi

“La vicinanza alla nostra casa madre Audi a Ingolstadt è un grande vantaggio per noi sotto molti aspetti. Ci sono molti esperti tecnici nella regione, soprattutto per lo sviluppo dei componenti della trasmissione. Gli altri produttori di Power Unit F1 hanno sede nel Regno Unito, in Francia, in Italia e in Giappone. Se si vogliono assumere dipendenti della concorrenza, di solito devono trasferirsi in un altro Paese: è una sfida, ma per noi non è maggiore di quella di chiunque altro. Le persone non solo devono essere disposte a cambiare datore di lavoro, ma anche paese. Il fatto che siamo riusciti a reclutare ingegneri e tecnici esperti da tutti gli altri produttori di unità di potenza dimostra che il nostro progetto e la posizione sono attraenti, anche per gli esperti e i talenti internazionali. Ora abbiamo un ampio mix nel team con dipendenti provenienti da 23 Paesi“, indica Baker.

“Abbiamo iniziato presto con il concept team 2026 a Hinwil nel gennaio 2023. Questo lavoro viene ora intensificato con le attuali norme sul telaio. Il nostro obiettivo è chiaro: sfruttare appieno i vantaggi e le possibilità di un factory team in termini di packaging e integrazione della Power Unit“, chiude Baker.