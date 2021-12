Audi A8 2022: prezzo, versioni, uscita

A meno di due mesi dalla presentazione, che segue in linea retta le più recenti anticipazioni orientate sull’evoluzione della gamma più alta di Ingolstadt, Audi dà il via alle ordinazioni per la nuova edizione-restyling di A8, modello-ammiraglia dei Quattro Anelli che si prepara all’esordio su strada in forza di un ampio programma di upgrade a quattro anni dall’arrivo dell’attuale quarta generazione (sul mercato dal 2017).

Gamma e debutto in concessionaria

Audi A8 2022 viene declinata, nella fase di “lancio” commerciale, in due versioni (A8 e A8L, ovvero a passo lungo), alle quali si aggiunge la configurazione ultra-high performance S8. Le motorizzazioni si affidano al 3.0 (50) TDI V6 con tecnologia mild-hybrid a 48V per una potenza massima di 286 CV e 600 Nm di coppia massima (5”9 per l’accelerazione da 0 a 100 km/h, 250 km/h autolimitati di velocità massima), e – per Audi S8 – V8 biturbo benzina 4.0 TFSI da 571 CV e 800 Nm (3”8 per lo scatto da 0 a 100 km) con tecnologia COD-Cylinder On Demand che disattiva quattro degli otto cilindri nelle fasi di lavoro a basso e medio carico. Più avanti, la lineup si arricchirà con l’arrivo della versione ibrida plug-in TFSI e. Audi A8 restyling esordirà nelle concessionarie a marzo 2022.

Ecco quanto costa e le dotazioni

Di seguito il dettaglio degli importi di vendita “chiavi in mano”.

Audi A8 50 TDI 3.0 quattro Tiptronic 286 CV: 100.800 euro;

Audi A8L 50 TDI 3.0 quattro Tiptronic 286 CV: 108.100 euro;

Audi S8 TFSI quattro Tiptronic 571 CV: 154.500 euro;

Audi S8 TFSI quattro Sport Attitude Tiptronic 571 CV: 164.150 euro.

Gli equipaggiamenti

Audi A8